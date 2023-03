La noche de los Acústicos de las Estrellas: Hoy, Dalila

Las noches de Acústicos de las Estrellas son las más esperadas. Sus shows tienen un toque diferente, eso que hace que sea innovador y que le guste al público, tanto que confía plenamente en las propuestas. Así fue el pasado 25 de febrero, donde llenaron la pista central al aire libre de la Rural con una multitud. Se presentaron artistas santafesinos como Mario Pereyra, Coty Hernández y Los Palmae.

Hoy apuestan nuevamente a la cumbia santafesina con Dalila. La rosarina dará un show exclusivo hoy, sábado 25 de marzo, con sus mejores canciones. La Sociedad Rural de Rafaela vuelve a ser el escenario elegido para esta gran noche, con dos planes por delante, atentos al clima: La noche a cielo abierto, en la pista central o también, en caso de lluvia o tormentas, en el Salón de Industrias, dentro de la SRR. Es por esto que el evento no se suspende.

Cabe aclarar que están en venta las últimas anticipadas de la tercer tanda. Dependiendo la capacidad del lugar, se venderá en puerta un remanente de entradas.

En diálogo con Sebastián Bravo, uno de los organizadores de Acústicos de las Estrellas, comentó para LA OPINIÓN algunos detalles sobre el show y sus proyectos para este 2023.



¿Cómo se preparan para el show de Dalila?

S.B- Estamos muy contentos con el tema Dalila, por como viene la venta de entradas. Tenemos una expectativa muy grande, gracias a Dios la gente nos apoya. Queda solo esperar, a ver qué pasa con el clima. Tenemos dos lugares armados, al aire libre y en el salón de la rural. Muy contentos por cómo se están dando las cosas.



¿Por qué eligieron el espacio de la Rural?

S.B- La Rural es un lugar que siempre nos gustó. Pero bueno, nosotros entendemos que es un lugar como para hacer eventos masivos. Ahora pudimos hacer un evento al aire libre y nos fue muy bien, fue muchísima gente. El lugar se da por una comodidad para la gente más que todo. Nosotros ya hemos hecho eventos en el autódromo. Pero hacerlo en la Rural es una comodidad más. Está en el medio de la ciudad, se puede llegar tanto en auto, moto o caminando porque está cerca de todo. Muy contentos con el lugar, muy lindo.



¿Cómo se proyecta Acústicos este 2023?

S.B- Estamos proyectando traer artistas y mecharlos con los de Santa Fe como venimos haciendo. La idea es traer artistas que vienen poco a la ciudad o que no vinieron nunca. Eso es el 2023 que nosotros queremos para nuestras noches. No vamos a hacer esto todos los fines de semana, eso está claro. Nos vamos a tirar a hacer eventos masivos y con artistas nuevos.



¿Algo que puedan decir con respecto a nuevos artistas en la agenda?

S.B- Estamos detrás de Ke Personaje, el artista del momento. No es fácil traerlo porque es muy convocado en un montón de lugares. Pero las charlas están.

Otro que estamos cerrando es una banda de Córdoba; nunca vino a la ciudad y está andando muy bien. Estamos detrás de eso.



¿Vienen a Rafaela Los Palmeras para festejar sus 50 años?

S.B- Los Palmeras están confirmados. Vienen a mediados de abril a festejar sus 50 años, la ruta de oro. Son un grupo que ya sabemos lo que pueden dar, lo que generan en la gente. Están actuando solo en fiestas multitudinarias, que organizan ciudades. La verdad es que tenemos una linda relación con la productora de la banda. Estuvimos hablando y nos eligieron para traer su ruta de oro a rafaela. Estamos muy satisfechos de que hayan elegido Acústicos. Después del evento de Dalila nos ponemos a trabajar en Los Palmeras. Esperemos que la gente se cope con la idea, es el grupo más convocante de la música tropical de Argentina, eso no tenemos dudas. Si bien nosotros ya los trajimos dos veces, esta vez es especial porque están festejando sus 50 años.