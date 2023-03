CRAR tiene su primer partido de local frente a Logaritmo

Luego de dos holgadas victorias como visitante, el Círculo Rafaelino de Rugby estará recibiendo este sábado a Logaritmo de Rosario por la cuarta fecha del torneo de Segunda División del TRL. El encuentro principal comenzará a las 16 y será dirigido por Fabián Prats. En reserva comenzará a las 14.15 con el contralor de Diego Costa, mientras que la jornada se iniciará a la 12.30 con pre-reserva y el arbitraje de Sebastián López.

CRAR ha tenido un inmejorable inicio de la competencia, superando a Tilcara y Provincial en sus respectivos reductos. Este sábado jugará su primer partido de local, ya que recordemos que fue suspendido el correspondiente a la segunda fecha ante La Salle y sería reprogramado en Semana Santa.

El quince titular dispuesto por el Head Coach Alejandro Chiavón y su staff es el siguiente: Gabriel Morales, Lautaro Duria y Jorge Requelme; Mariano Ferrero y Facundo Aimo; Ignacio Sapino, Gastón Kerstens y Juan Cruz Karlen; Agustin Cesano y Santiago Kerstens (c); Leonardo Sabellotti, José Francone, Santiago Albrecht y Esteban Appo; Jerónimo Ribero.

Los demás encuentros serán: Universitario de Santa Fe vs. La Salle, Facundo Gorla; Jockey de Venado Tuerto vs. Provincial, Francisco Lebrero; y Los Caranchos vs. Alma Juniors, Federico Longobardi. Libre: Tilcara.

Posiciones: Los Caranchos 15; Jockey de Venado Tuerto 14; CRAR 10; Tilcara 5; Alma Juniors 4; La Salle 1; Universitario de Santa Fe, Logaritmo y Provincial 0. CRAR – La Salle y Alma Juniors – Logaritmo son partidos pendientes de la segunda fecha.



VICTORIA DE PAMPAS

Pampas demostró su potencial en Paraguay y derrotó a Yacaré XV por 22-5 en la fecha 6 del Súper Rugby Américas. Ambos equipos venían de perder en la jornada anterior y necesitaban con urgencia la victoria.

Todos los puntos fueron en el primer tiempo: 2’, Try de Delguy (P); 6 y 29’, Goles de De la Vega Mendía por Tries de Ruiz y Alfaro (P); 14’, Penal de De la Vega Mendía (P), y 39’, Try de Pomponio (Y). El rafaelino Lorenzo Colidio estuvo inicialmente en el banco de suplentes.