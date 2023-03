Boca e Ibarra rinden examen ante Olimpo

Boca Juniors, que no atraviesa un buen momento en la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y eso puso en duda la continuidad de su DT Hugo Ibarra, intentará elevar su nivel en la Copa Argentina, torneo que conquistó en cuatro ocasiones, cuando enfrente hoy a Olimpo de Bahía Blanca, que compite en el Federal A. El encuentro, válido por los 32vos de final del certamen, se jugará este sábado a partir de las 19 en el estadio Centenario, en Chaco, será arbitrado por Lucas Comesaña y televisado por TyC Sports.

El equipo "Xeneize" no transitó una buena semana luego de haber llegado a tres presentaciones sin triunfos, con un empate ante Defensa y Justicia (0-0) y dos derrotas seguidas frente a Banfield (1-0) e Instituto de Córdoba (3-2), resultados que sembraron dudas sobre la capacidad y la continuidad de Ibarra.

El exlateral derecho de Boca atraviesa la peor semana de su ciclo como entrenador y si no obtiene un triunfo ante Olimpo es posible que sea destituido, antes del próximo partido por la LPF que será el sábado 1 de abril frente a Barracas Central.

Estas son las probables: Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Olimpo de Bahía Blanca: Martín García; Iván Antúnez, Sebastián Álvarez, Martín Puchetta y Juan Perotti; Facundo Affranchino, Claudio Cevasco, Diego Ramírez y Santiago Gutiérrez; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.