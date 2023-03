Medrán espera la última práctica para la formación

Debido a las inclemencias del tiempo, que no dejó trabajar con normalidad al plantel de la Crema, el entrenador Ezequiel Medrán aún no confirmó el equipo titular que este domingo desde las 20 recibirá a Quilmes, por la séptima fecha de la Primera Nacional, en su Zona B.

Este viernes la práctica vespertina se desarrolló bajo techo, en el complejo Planeta 10. Para este sábado la actividad será desde las 10 de la mañana en el predio del autódromo, donde el DT intentará realizar algunos movimientos tácticos y futbolísticos que le den el panorama esperado en cuanto a nombres, de cara al cotejo contra el puntero del grupo. Tras el entrenamiento se conocerá la lista de concentrados.

Recordemos que el martes el entrenador había realizado algunos movimientos, pero que quedaron un poco lejanos, aunque quizás sean un indicio. Ese día Matías Olguín reemplazó a Federico Torres e ingresó Gonzalo Ríos por Ayrton Portillo, lo que produjo que Manuel Ignacio Lago se retrase unos metros por el sector derecho del medio campo y Ríos acompañe al Taca Bieler en la delantera. De tal modo probó con Marcos Peano; Olguín, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Gabriel Risso Patrón; Lago, Facundo Soloa, Alex Luna y Nicolás Laméndola; Ríos y Claudio Bieler.



PARTIDOS DEL SÁBADO

Almirante Brown, único puntero de la Zona A del torneo de Primera Nacional, visitará hoy a Alvarado de Mar del Plata, en un encuentro válido por la octava fecha. El partido se jugará en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, a partir de las 19 y con el arbitraje de Yamil Possi.

Los otros encuentros a celebrase hoy por la Zona A serán Flandria-Defensores de Belgrano (15:30), Agropecuario-San Martín de Tucumán (17:00, por DirecTV), Patronato-Guemes de Santiago del Estero (18:00).

Por su parte, por la séptima jornada de la Zona B lo harán: Villa Dálmine-Ferro y Estudiantes de Buenos Aires-Brown de Adrogué (ambos 15:30) y Deportivo Madryn-Gimnasia de Jujuy (16:00).

La fecha se completará de la siguiente manera: Zona A, domingo, a las 15.30: Defensores Unidos de Zárate-All Boys y Almagro-Temperley; a las 16.00: Brown de Puerto Madryn-Nueva Chicago; a las 17.00: Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón; a las 18.00: San Martín de San Juan-Estudiantes de Río Cuarto. Libre: San Telmo.

Zona B (séptima fecha): domingo a las 15.30 (TyC Sports): Aldosivi de Mar del Plata-Chacarita Juniors; a las 17.00: Mitre de Santiago del Estero-Tristán Suárez; a las 18.00: Chaco For Ever-Atlanta y Deportivo Maipú de Mendoza-Deportivo Riestra; a las 20.00: Atlético de Rafaela-Quilmes.

Lunes, a las 21.10 (TyC Sports): Independiente Rivadavia Mendoza-Racing de Córdoba.