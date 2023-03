25 de marzo: celebran el Día del Niño por Nacer

Surgió como una iniciativa del ex presidente Menem, estableciendo el decreto oficial 1406/98. La fecha fue escogida por ser el día en que los cristianos celebran la anunciación del Señor. La Fundación Rafaelinos por la Vida organizó la “5ª Semana de la vida” con distintas actividades.

Este sábado 25 de marzo, fiesta de la anunciación del Señor, se celebra en la Argentina el Día del Niño por Nacer. La celebración de este día surgió como una iniciativa instituida por el ex presidente Carlos Saúl Menem. El ex mandatario estableció en el decreto oficial número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998 el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. La fecha fue escogida por ser el día en que los cristianos celebran la anunciación del Señor y se recuerda la visita del ángel Gabriel a María para anunciarle que en ese momento en su seno virginal se encarnó el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo.

En nuestra ciudad, la Fundación Rafaelinos por la Vida organizó la “5ª Semana de la vida” con distintas actividades:

• El 18 de marzo los jóvenes que integran Rafaelinos por la Vida realizaron una intervención en distintos lugares de nuestra ciudad con la entrega de folletos.

• El 19 de marzo, como todos los años, tuvo lugar la “9ª Jornada del Niño Por Nacer” en la Plaza “Sargento Cabral” del barrio Pizzurno para “celebrar la vida” en familia y con amigos con la presencia de diferentes stands, disfrutando de muy buena música, juegos, sorteos, pintada de panzas, ecografías, entre otras actividades.

• El 23 de marzo se realizó un gesto solidario con la entrega de unas cajas a las familias que tuvieron bebés en el Hospital “Dr. Jaime Ferré”.

• El 25 de marzo, “Día del Niño por Nacer”, se realizan actividades destinadas a difundir la celebración y destacar la necesidad de respetar la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción y de asistir a las mamás y sus niños por nacer en situaciones de especial vulnerabilidad.

Los integrantes del Consejo de la Fundación realizaron una breve reseña de las múltiples tareas que se realizan desde la institución durante una conferencia de prensa el 16 de marzo pasado en el Parra Hotel & Suites, explicando las características del servicio que se brinda a la comunidad de forma gratuita, apoyando a 45 familias, gracias a la participación de las personas que integran el voluntariado y a la colaboración de distintas instituciones, empresas y particulares.

En este contexto, la necesidad e importancia de seguir trabajando en la defensa de la vida y la familia, y en el acompañamiento a la mujer embarazada en especial situación de vulnerabilidad y su hijo por nacer. Al hacerlo explicaron que quienes lo deseen y se sientan llamados pueden incorporarse como voluntarios para realizar tareas no remuneradas, siempre en el marco de su disponibilidad horaria, para lo cual deben contactarse al 3492-385736 o a través de las redes sociales de la Fundación, informando de qué modo puede colaborar.

La Fundación Rafaelinos por la Vida es una organización de la ciudad de Rafaela, cuya misión es el acompañamiento del “embarazo vulnerable” a través de la contención y asistencia a mujeres embarazadas, sus hijos por nacer, y sus familias, en casos de especial vulnerabilidad. Desde sus orígenes trabaja para asistir a la mujer embarazada en especial estado de vulnerabilidad, para prevenir el aborto ofreciendo alternativas para llevar a término el embarazo; atender y acompañar a las embarazadas, mamás y bebés que nos necesitan, especialmente a las adolescentes, a través de la creación de un espacio de amor, contención y promoción para su desarrollo integral; colaborar con el Centro de atención a la mujer embarazada y el niño por nacer (CAMENN) de la Municipalidad de Rafaela; despertar en los adolescentes y jóvenes la adhesión incondicional a la vida y un compromiso activo para su cuidado; acompañar y orientar hacia un nuevo proyecto de vida desde una propuesta de promoción y formación integral, alentando el reconocimiento y valoración de la maternidad, la paternidad y la familia en el cuidado de la vida; propiciar políticas activas para la prevención del aborto y el fortalecimiento de la familia; ofrecer un camino de reconciliación y sanación a quienes sufren las heridas del aborto; afianzar el voluntariado de la salud, consejeros familiares, tutores y acompañantes, a fin de dar “respuesta inmediata” a quienes lo soliciten; profundizar la formación mediante cursos, talleres de capacitación y concientización, a quien lo solicite; y propiciar instancias de sensibilización y concientización tendientes a instalar y a despertar una conciencia social de respeto y cuidado de la vida humana desde su concepción.