Colocan luces Led en tramo urbano de la Autopista 34

El intendente Luis Castellano, el presidente de Corredores Viales S.A., Gonzalo Atanasof, la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero y el coordinador de Electrotecnia del Municipio, Horacio Dominino, supervisaron los trabajos de recambio luminarias Led en el tramo urbano de la Autopista de la Ruta 34. Actualmente, las tareas se están realizando entre el cruce de la Ruta 19 y calle López y Planes en tanto que el reemplazo comprenderá un total de 700 nuevos artefactos.

“Esto no es producto de la casualidad, sino de la planificación que venimos haciendo hace varios años con Gonzalo Atanasof y con todo su equipo de Corredores Viales. Es un tramo que nosotros esperamos con mucha ansiedad para que los camiones puedan salir de acá”, explicó Luis Castellano.

Posteriormente, el Intendente afirmó que “tiene que ser una avenida que luzca, que esté bien iluminada, que no tenga lugar a la posibilidad de baches; más aun cuando los camiones se desvíen por la Variante Rafaela”. “Por el otro lado, esto también se incluye en el plan general de recambio de luminarias Led que estamos llevando a cabo en la ciudad con el apoyo del gobernador Omar Perotti, en un proceso destinado además a la prevención de seguridad”, agregó.

Además, Castellano remarcó que “nos queda el enlace final de lo que es el nudo vial entre las Rutas 70 y 34. Culminada esta etapa, estaría listo para poder habilitarse. Es un gran cambio que la ciudad va a tener y que beneficiará a quienes atraviesan la ruta, como niños, niñas que van a la escuela, o padres y madres que van a trabajar”.



UN COMPROMISO

A su turno, Atanasof manifestó que “esta obra se enmarca dentro del Plan Federal de Reconversión Lumínica que lleva adelante la empresa pública Corredores Viales, estamos cambiando 35.000 luminarias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, en 13 provincias y en más de 300 municipios. Asumimos un compromiso con el Gobernador y con el Intendente; un compromiso de cambiar toda la iluminación en estos ocho kilómetros de esta hermosa ciudad, y hoy estamos supervisando los trabajos”, indicó el Presidente de Corredores Viales S.A.

Para finalizar, sostuvo que “son aproximadamente cuatro meses de obra en los cuales la empresa viene trabajando muy bien, a buen ritmo. Ya están las colectoras en un cincuenta por ciento. Ahora estamos en el comienzo con luminarias en el cantero central”.

En tanto, Chivallero detalló que estos trabajos “también se vinculan con la refuncionalización de la Ruta 70 en el tramo urbano, con la conexión en la circunvalación, la obra de la Autopista de la Ruta Nacional 34, la obra de Ruta Segura que está llevando adelante el Gobierno provincial, y la repavimentación de la 70 hacia el sector oeste. De esta forma, vamos planificando este tipo de obras que no sólo tienen importancia de vinculación con la región, sino un gran impacto en los barrios de Rafaela, porque esta vía comprende diferentes sectores donde se van planteando necesidades que van surgiendo”, finalizó la funcionaria.



TRABAJOS FINALES EN

LA VARIANTE RAFAELA

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación sostiene la inversión para terminar la Autopista de Ruta Nacional Nº 34 entre RN 19, en jurisdicción de Angélica, y Rafaela. Las tareas progresan en la finalización de la Variante Oeste de Rafaela, con trabajos concentrados en el cruce con la Ruta Provincial N° 70 y en el corrimiento de líneas de alta tensión.

En breve se sumará la colocación de barandas metálicas, la instalación de cartelería y pórticos, junto a la demarcación horizontal de las nuevas calzadas, según informó Vialidad Nacional. Además, próximamente se instalará la iluminación de los dos intercambiadores intermedios. Paralelamente, en la etapa final de la construcción, otro frente de obra prosigue con el bacheo y repavimentación de la mano existente, entre Rafaela y RN 19, donde además se pavimentan las banquinas interna y externa para adecuarla a las prestaciones de la nueva calzada.

Cabe recordar que el contrato en marcha representa una inversión de $ 23.102 millones, de los cuales ya se han certificado en obras un 90%. Desde el 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional se supervisa la ejecución de las obras con el objetivo de dar habilitación al tránsito en la Variante Rafaela a fines de junio.

De este modo, quedarán abiertos al tránsito 45 kilómetros de autopista, desde Ruta Nacional Nº 19 hasta el norte de la cabecera departamental, donde la doble vía empalmará con el tramo Rafaela – Ataliva, que iniciará su construcción en los próximos meses.