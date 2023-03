Arrestaron al presunto autor del robo en empresa

En la edición de LA OPINIÓN del 14 de marzo pasado, titulábamos desde estas páginas «Destrozos y robo en una empresa local» haciendo mención a lo sufrido por la empresa Mercofrío S.A., ubicada en la intersección de Av. Roque Sáenz Peña y calle 1º de Mayo, donde personas desconocidas ingresaron a las oficinas en la madrugada del domingo 12 de marzo, y tras romper una ventana, se alzaron con una suma que rondaría los $3 millones entre pesos argentinos y moneda estadounidense.

Con el correr de los días, las investigaciones policiales no menguaron y luego de un arduo trabajo de la Comisaría Seccional 1ª. y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Región 5, se logró dar con el paradero del presunto principal involucrado en el hecho quien fue arrestado por agentes de la AIC Rafaela en dos allanamientos desarrollados en la ciudad de Villa Constitución, 60 km al sur de Rosario, en las últimas horas.



IDENTIFICACIÓN DEL

AUTOR DEL HECHO

Es así que en un primer momento, inició las tareas de identificación del autor del hecho personal de la Comisaría Seccional 1ª con resultados positivos.

Por disposición de la Fiscal a cargo de la investigación –sería la Dra. Gabriela Lema- ese informe fue enviado a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) 5 Rafaela, quienes procedieron a trasladarse a la ciudad de Villa Constitución, en el sur provincial, y luego de dos allanamientos lograron la detención de un menor de edad sindicado como el presunto autor del hecho.

En relación a las tareas desarrolladas por la Comisaría 1ª, en el marco del legajo de investigación penal tramitado en sus comienzos en esa sede policial, con calificación legal “Robo” del que fuera víctima la empresa Mercofrío S.A., consistente en la sustracción de dinero en moneda estadounidense y pesos argentinos, como así notebooks, celular y herramientas, el personal de esa Unidad de Orden Público luego de obtener vistas de material fílmico, logró determinar que no sería ajeno al ilícito un menor de edad visto en el Hogar Nazaret, ubicado a pocas cuadras, en calle General Paz al 700.

Tras una entrevista con la directora del Hogar, esta confirmó que se trataba del menor identificado como Lázaro Matías O., de 16 años de edad, quien se hallaba recibiendo tratamiento por consumo de sustancias estupefacientes, y que se había fugado de la institución el sábado 11 de marzo, un día antes del robo en la empresa mencionada.

El domingo 12 de marzo, el jovencito fue visto en inmediaciones del Hogar pero no regresó al mismo, y el día lunes se comunicó su progenitora informando que el fugado se encontraba en su casa, en la ciudad de Villa Constitución.

Ante lo expuesto por la directora a los pesquisas de la Comisaría 1ª, estos elevaron el informe a la Agencia de Investigación Criminal - Departamento Complejas V, quienes continuaron con las medidas procesales del caso.



DETENIDO POR AIC EN

EL SUR PROVINCIAL

Es así que los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, continuaron con una prolija e intensa investigación bajo las directivas del Juzgado de Menores de esta ciudad, a cargo de la jueza Laura Lencina, procediendo en el marco de actuaciones por “Robo”, a realizar dos allanamientos en la ciudad de Villa Constitución, los cuales arrojaron resultados satisfactorios, ya que se procedió a la detención del menor de edad, sindicado como el presunto autor del hecho, Lázaro Matías O., de 16 años, siendo este alojado en la Alcaidía de esta Unidad Regional por orden de la jueza de Menores de la Primera Nominación de este Distrito judicial.