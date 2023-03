El Concejo cambiará los criterios para las declaraciones de interés

Con el ruido de fondo de una intensa lluvia que menguó recién pasado el mediodía, en aproximadamente hora y media los concejales aprobaron ayer los ocho proyectos que figuraban en el temario, siendo el más destacado el que tiene por objetivo regular las Declaraciones de Interés. Impulsado por la concejal María Alejandra Sagardoy, quien lo había presentado ya en enero del pasado año, en el mismo se considera “necesario regular y ordenar las declaraciones de interés para ponderar la importancia y trascendencia de todo acto, acontecimiento, actividad y evento que se desarrollen en el ámbito de la ciudad de Rafaela, y que, atento a las solicitudes de declaraciones de interés, resulta relevante dictar una norma para dar a conocer a la comunidad, instituciones y organizaciones no gubernamentales las condiciones para requerir dichas declaraciones”.

Al momento de tener la palabra, Sagardoy expresó: “Toda solicitud que necesite ser declarada de interés municipal, se regirá con esta norma. Esta resolución incluye también que cuando el cuerpo legislativo lo considere pertinente, se enviarán las solicitudes a las comisiones externas del Concejo de acuerdo a la temática a tratar, para que las mismas emitan una opinión no vinculante, porque la facultad de declarar de interés municipal la tiene el Concejo, aunque a esto ya lo venían realizando algunos concejales. También agregamos que se cree un registro de las declaraciones de eventos que son declarados de interés municipal con sus fundamentos. Creo que es importante jerarquizar las declaraciones, no solamente para las instituciones, los vecinos, para el mismo Concejo, sino para la ciudad. Creo que es importante dar trascendencia e importancia a que el Concejo Municipal expida que esa actividad o evento sea declarada de interés municipal. Quiero agradecer a la concejal Valeria Soltermam, porque entre las dos trabajamos para tener esta norma. Servirá para que cuando ingresa un pedido de declaración de interés municipal, seamos criteriosos a la hora de analizarla. Me parece importante trabajar en conjunto, porque más allá de las diferencias que podamos tener, son proyectos que benefician a la ciudad. No es un beneficio particular”.

Luego, en diálogo con diario LA OPINIÓN, Sagardoy dijo: “Este proyecto de regular y establecer los requisitos sobre las declaraciones de interés municipal, lo venimos presentando desde hace mucho tiempo con el concejal Leonardo Viotti, mi compañero de bloque. Ante la cantidad de solicitudes que ingresan creo que se termina desmereciendo a aquellas actividades que realmente son importantes. No teníamos una ordenanza, una norma que regule esas declaraciones de interés municipal. Cada vez que intentábamos presentar el proyecto parecía que ingresaban un montón de solicitudes, y muchas veces por amistad, por compromiso, se aceptaban aquí en el Concejo. La concejal Soltermam hizo algunas acotaciones, como proponer que las solicitudes deberían ir a la comisión interna del Concejo, ser tratadas y que se fundamente si eran viables o no declararlas de interés municipal. Yo ya lo venía haciendo con las comisiones a las que pertenezco porque hay profesionales que a lo mejor saben más sobre la temática que trata la solicitud. También es bueno crear un registro sobre aquellas actividades o eventos que ya fueron declarados de interés municipal con sus respectivos fundamentos. Muchas veces vuelven a solicitar la misma declaración, entonces al tener un registro vamos a saber que ya fue declarado de interés municipal. Aquel que quiere declarar un evento o actividad de interés municipal va a tener que cumplir con determinados requisitos, ya no va a ingresar por un concejal o una concejal, sino por mesa de entrada con toda la documentación que exige la norma, con todos los antecedentes, y después nosotros vamos a ser criteriosos al analizar y ver si es factible que sea declarado de interés municipal. Sino cumple con los requisitos o realmente no es trascendente y beneficioso para la ciudad será rechazado, como se hace en todas las ciudades. Necesitábamos una norma que establezca los requisitos para declarar una actividad o evento de interés municipal”.



Otro de los proyectos fue el del convenio entre el Municipio y la Caja de Jubilaciones para saldar una deuda con el organismo provincial, que fue expuesto por el concejal oficialista Martín Racca. Se expresa en el considerando que el Municipio tiene la obligación de pagar los aportes patronales y personales de todos los empleados municipales de forma mensual, por lo que se propone crear un plan de 12 cuotas para la cancelación de los aportes previsionales correspondientes al período diciembre 2021 que no fueron cancelados oportunamente. En principio, el Municipio no había pagado esa deuda hace poco más de un año ya que priorizó cumplir con los salarios de los empleados. Y para regular la deuda logró cerrar un convenio en cuotas para alivianar la carga.

Por su parte, el concejal Ceferino Mondino presentó para su aprobación el proyecto a través del cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal se lleve a cabo la intimación al propietario de un inmueble de calle Avanthay para que proceda a su desmalezamiento y limpieza. Y de no obtener respuesta, se proceda a realizar las acciones pertinentes con el objetivo de sanear el domicilio mencionado por cuestiones de sanidad pública.

Otro de los proyectos aprobados, presentado por el concejal del Frente Progresista Cívico y Social, Lisandro Mársico, fue la Declaración de Interés Municipal al 76º Nacional de Aeromodelismo de Vuelo Circular. En el Artículo 1° se expresa: “Que el Círculo Aeromodelista Rafaelino será sede del 76° Nacional de Aeromodelismo de Vuelo Circular, los días 28, 29, 30 de abril y 1 de mayo del corriente año, y por lo tanto se solicita declararlo de Interés Municipal”.

En tanto, el proyecto de Campaña de promoción del Derecho de Jarras fue aprobado por unanimidad. En el mismo, los concejales del Frente Juntos y del Frente de Todos, solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas que corresponda, impulse una campaña de Promoción del Derecho de Jarras teniendo como fundamento la norma provincial 13.395 sancionada en el 2019 que obliga a los establecimientos gastronómicos a servir agua potable a los clientes de manera libre y gratuita.

El pedido de intervención en las calles H. del Carril y C. Kaiser del barrio Independencia, impulsado por concejales de Juntos por el Cambio, también fue aprobado. Motivó este pedido los reiterados reclamos de vecinos ante la peligrosidad vial que se da en ese lugar. En la Minuta de Comunicación, se solicita al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de realizar una intervención con el fin de ordenar el tránsito y evitar accidentes.

Otra iniciativa con luz verde en el Concejo es la que propone realizar mejoras en el barrio Jardín. En los considerandos se pide al DEM que evalúe la posibilidad de realizar mejoras en barrio Jardín a fin de contribuir preventivamente ante los hechos de inseguridad que ocurren en ese sector y con el ordenamiento vehicular.

Y por último, aprobó la minuta de comunicación mediante la cual se solicita la construcción de lomas de burro en calle “Libertad de los Pueblos de América”. Al respecto, la concejal Sagardoy explicó que “pedimos la construcción de lomas de burro en el frente de la Asociación Civil Barbiana, situada en calle "Libertad de Los Pueblos de América" (ex calle Pública Número 6), de Aconcagua 100 m hacia el Este, colocar la señalización correspondiente para tránsito seguro, el desmalezamiento, el riego y la recolección semanal de residuos". La Asociación Civil Barbiana ofrece a más de 150 niños/as y adolescentes de entre 3 y 25 años de edad, una propuesta integral a través de actividades lúdicas-recreativas, culturales y educativas; seguimiento de la escolaridad; desayuno, almuerzo y merienda; sustentando su práctica en tres insumos básicos de la pedagogía: ternura, libertad y belleza.

“Esta institución desarrolla acciones de igualdad social, por eso pedimos que el Estado acompañe mejorando la calidad de vida de estos chicos que transitan todos los días el lugar”, concluyó Sagardoy.