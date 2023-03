Festejos inolvidables en la noche del Monumental

Una multitud celebró la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 en el estadio Monumental, con el partido amistoso entre el conjunto albiceleste y Panamá como excusa, en una jornada repleta de música y emociones en el barrio porteño de Núñez. Miles de personas asistieron al estadio desde la mañana, una gran cantidad de horas antes del inicio de la fiesta, lo que ocasionó constantes amontonamientos en los ingresos, donde también fueron retenidas un sinfín de entradas que no eran originales producto de la reventa.

Con la conducción del ex arquero Sergio Goycochea, el evento empezó pasadas las 18, más tarde de lo previsto, y el primer grupo musical en subirse al escenario posicionado a un costado de la cancha fueron "Los Totoras", luego de un estruendoso grito de "Dale campeón" que sonó a todo volumen en cada rincón de la casa de River.

Después fue el turno de "La T y la M", ya con el estadio colmado, que entonaron algunos de sus hits que fueron adoptados por el público durante el desarrollo de la cita mundialista y tras la conquista en Qatar.

A las 19, los mediocampistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes cumplieron con el ritual que realizaron en cada compromiso del Mundial: salieron al campo a comer caramelos en el círculo central y desataron la locura de los hinchas. Luego subieron al escenario el histórico simpatizante "Tula" y Fernando Romero, creador de la canción "Muchachos", para continuar con la fiesta celeste y blanca. Con la presencia del DJ Fer Palacios, el primero en hacer el calentamiento -con baile incluido a pedido de la gente- fue Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que a los pocos minutos apareció el resto de los jugadores y la hinchada se rindió a lo pies del astro Lionel Messi, quien no fue el único de su familia ovacionado dado que antes pisaron el campo sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, junto a la esposa de la "Pulga", Antonela Roccuzzo, y los seres queridos de los demás protagonistas.

Tras un recibimiento épico y de un emotivo momento en el que se entonaron las estrofas del himno nacional, se puso en marcha el duelo entre Argentina y Panamá.

El primer tiempo, que tuvo como atractivo un tiro libre de Messi que se estrelló en un palo y un remate de Enzo Fernández que contuvo el arquero José Guerra de forma magistral, le dio paso a un breve show del cantante Wos previo al inicio del complemento.

Ya en la etapa final, la fiesta fue completa: Argentina ganó 2 a 0 y, aunque costó, el capitán convirtió su gol -golazo- para ponerle el broche de oro a una noche que será eterna. La despedida fue luego de un video del recorrido en el Mundial y con unas palabras de Messi y de Lionel Scaloni en el medio de la cancha, para cerrar alzando la Copa ante la marea albiceleste y con la vuelta olímpica que pedía la historia. Luego el grupo cuartetero La Konga le puse la frutilla al postre de una noche inolvidable.