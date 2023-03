Argentina encendió la fiesta en el final

La Selección argentina estrenó su título de campeón del mundo con un triunfo frente a Panamá por 2 a 0 en un inolvidable encuentro, por el entorno y las circunstancias, disputado anoche en el estadio Monumental, en el que celebró la obtención del Mundial de Qatar 2022 en el amistoso de la fecha FIFA. Thiago Almada, a los 32 minutos del segundo tiempo, y Lionel Messi con un excelso tiro libre, a los 43, le dieron el triunfo a la Selección nacional.

En la denominada "fiesta del campeón", más de 83 mil espectadores acompañaron a la "Scaloneta" en la celebración de la Copa del Mundo.

Argentina impuso un ritmo frenético desde el inicio, en el que en apenas 10 minutos, contó con acciones de Lionel Messi, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul que no llegaron a prosperar y el público que deleitó con cada avance, recordó y ovacionó a Diego Armando Maradona. Los dirigidos por Lionel Scaloni sostuvieron su juego intenso con el correr de los minutos, y Panamá que apostó a defender con una férrea línea de cinco defensores, apeló al juego friccionado y por momentos golpeó por demás.

Desde un tiro libre, Messi tuvo la mejor acción de la Selección nacional cuando su remate se estrelló en la unión entre el palo y el travesaño, mientras Mac Allister -posteriormente- no pudo vencer la resistencia del arquero José Guerra. Antes de que la primera etapa llegase a su fin, Ángel Di María -ovacionado en cada intervención- se animó a probar de larga distancia al igual que Enzo Fernández, pero la poca lucidez y la gran labor del arquero panameño privaron la ventaja.

Para el complemento, Scaloni metió mano en el equipo apostó por los ingresos de Lisandro Martínez, Thiago Almada -quienes son sus apuestas a futuro en el seleccionado- y su delantero predilecto Lautaro Martínez, para aportarle verticalidad y velocidad al equipo en la búsqueda del triunfo.

Con un intento de tiro de esquina olímpico y luego con un tiro libre, Messi fue el que busca conducir el equipo al triunfo, pero nuevamente el mejor jugador del mundo no pudo doblegar al arquero Guerra, que a esta altura de la noche era la figura indiscutida del partido.

Si bien el encuentro no presentó contratiempos para Argentina, la falta de gol para abrir el marcador pareció incomodar a los campeones del mundo hasta que pasada la media hora, los caminos se conectaron: Messi hizo sonar el travesaño con otro tiro libre y en el rebote Thiago Almada marcó el 1 a 0.

En el cierre del partido, hubo tiempo para la frutilla del postre, y lo que esperaba todo el público: el golazo de Messi. El astro argentino ejecutó un excelso tiro libre y colgó la pelota en el ángulo superior del arquero Guerra para firmar el 2-0 definitivo y desatar una fiesta que será histórica como la gesta del equipo en Qatar.



ARGENTINA 2 - PANAMÁ 0

Estadio: Monumental.

Árbitro: Christian Ferreyra.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (45' Lisandro Martinez), Nicolás Tagliafico (66' Marcos Acuña); Rodrigo de Paul, Enzo Fernández (59' Leandro Paredes), Alexis MacAllister (45' Thiago Almada); Lionel Messi, Julián Álvarez (45' Lautaro Martinez) y Ángel Di María (59' Paulo Dybala). DT: Lionel Scaloni.

Panamá: José Guerra; Iván Anderson, Edgardo Fariña (66' Gilberto Hernández), Richard Peralta, Kevin Galván, Jiovany Ramos; Irving Gudiño (66' Martín Morán), Cristian Quintero (45' Víctor Medina), José Manuel Murillo (76' Miguel Camargo), Alfredo Stephens; Ronaldo Córdoba (45' Omar Browne). DT: Thomas Christiansen.

Goles en el segundo tiempo: 32m Almada (A), 43m Messi (A).



EL 800 DE MESSI

Lionel Messi convirtió anoche su gol número 800 en su carrera deportiva, con en tanto de tiro libre ante Panamá, en el amistoso que se disputó en el estadio Monumental. Messi, quien se inició como futbolista en Barcelona, convirtió 672 tantos para el club catalán (778 partidos); 99 para la Argentina (173 partidos) y acumula 29 en el equipo parisino (66 partidos).



INCIDENTES POR ENTRADAS FALSAS

En la previa del partido de la "Albiceleste" ante Panamá en la cancha de River, se vivieron momentos de tensión entre las autoridades policiales y un grupo de simpatizantes con entradas truchas que intentaron ingresar a la fuerza. Para acceder al Antonio Vespucio Liberti se dispusieron tres anillos de control donde, en el primero de ellos, se verificó la autenticidad de los tickets con un lector digital, y allí, se detectaron miles de entradas falsificadas, lo que provocó que una multitud se quedara afuera y generase desmanes.

Entre las personas que llegaron con estos tickets ilegales, se encontraban muchas familias que viajaron desde todo el país y, al llegar a la casa del "Millonario", se encontraron con la desagradable noticia de que habían sido estafados y canalizaron su tristeza mediante un enfrentamiento ante la policía que se disipó en cuestión de minutos.