Pronunciada caída tuvo la producción de acero crudo

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La producción de acero crudo cayó 18,8% en febrero con respecto a enero, producto de paradas técnicas para el mantenimiento preventivo de equipos que se dieron en plantas del sector.

Durante el segundo mes del año se produjeron 359.400 toneladas, mientras que en enero se había llegado a 442.400.

Por su parte, los productos laminados tuvieron un descenso del 12,1% (341.800 vs 388.800 toneladas) con respecto a enero.

En términos interanuales, la producción de acero crudo lleva un crecimiento acumulado del 12,7%, mientras que el sector de laminados (producto terminado) presenta una caída del 3,6%.

Se espera que la sequía, que actualmente afecta los cultivos, tenga un impacto no solo en la demanda de maquinaria e implementos agrícolas, sino también en toda la cadena de valor industrial y la producción siderúrgica.

Otra de las trabas que tiene el sector y deberá gestionar es el flujo de importaciones.

Al respecto, señalaron desde la Cámara Argentina del Acero que si bien se ha flexibilizado en gran medida el acceso al MULC para importación de materias primas esenciales no producidas en el país, continúan las dificultades para importar productos semielaborados e insumos y repuestos necesarios en el ciclo productivo.

Desde el sector sostienen que si bien concluyó un buen 2022 y continuó con buenos despachos durante el inicio del 2023, el sector de la construcción ya comenzó a mostrar signos de debilitamiento durante febrero, con una caída del 6,8% de los despachos de cemento respecto del mes anterior.

Por otra parte, los fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas continúan cumpliendo compromisos contraídos hasta este primer trimestre de 2023, aunque hay incertidumbre sobre la evolución de nuevas operaciones debido a la sequía que está afectando fuertemente las perspectivas de cosechas futuras.

De acuerdo con lo relevado en la última feria Expoagro, los diversos segmentos tienen una mirada pesimista respecto al nivel de actividad de los próximos meses.

Las buenas noticias llegan desde el sector automotriz, que tuvo un fuerte incremento durante febrero: la producción creció 70.3% respecto de enero y tuvo un crecimiento acumulado del 22.9% en términos interanuales.

En tanto el sector de la energía se sostiene firme y con buenas perspectivas a futuro, mientras que en el mercado de consumo masivo, los despachos a fabricantes de electrodomésticos muestran signos de desaceleración.

El sector de envases, latas y aerosoles se sostiene en el mismo nivel, sin incrementos ni caídas.