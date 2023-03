El canje de deuda es evaluado por el Fondo

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que "está evaluando" el canje de deuda impulsado por el Gobierno y que se lo analizará dentro del marco del acuerdo vigente, al tiempo que añadió que debe estar acompañado por "políticas macroeconómicas consistentes".

"Estamos al tanto de la situación y la estamos evaluando en el marco del programa vigente", señaló la vocera del organismo, Julie Kozack.

La portavoz añadió que desde el punto de vista del organismo "es necesaria una gestión prudente de la deuda para poder mejorar el funcionamiento del mercado de bonos doméstico y el cambiario".

Kozack se refirió a la situación de la Argentina en la habitual conferencia de prensa que ofrece el FMI para medios internacionales.

La vocera advirtió que la operación anunciada "debe llevarse a cabo de una manera que no aumente las vulnerabilidades en el futuro y también debe ir acompañada de políticas macroeconómicas estructurales y consistentes".

Ante la consulta sobre la reunión de Directorio que deberá aprobar la cuarta revisión del acuerdo, no pudo dar precisiones: "Esperamos que se lleve a cabo muy pronto", señaló, eludiendo la respuesta.

No obstante, aclaró: "Usualmente hay un período de tiempo entre el momento en que llegamos a un acuerdo a nivel del staff y vamos luego al Directorio, por lo que esperamos que la reunión se lleve a cabo relativamente pronto y de acuerdo con el ciclo trimestral regular de revisiones".

La reunión es decisiva para las cuentas públicas Argentinas, ya que postergó hasta el viernes 31 el pago de US$2.700 millones, a la espera de un desembolso de 5.300 millones. de dólares

Kozack deslizó que, con motivo de la sequía, Argentina deberá profundizar el ajuste para preservar la estabilidad.