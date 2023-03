Cita en Concordia para el Turismo Pista

El Turismo Pista copará el autódromo de Concordia para disputar su segunda fecha de la temporada 2023. Para el compromiso de este fin de semana, la categoría presentará un parque de 150 autos repartidos entre sus tres clases.

La Clase 1 presentará 49 protagonistas en el compromiso del fin de semana. En la divisional intermedia serán 47 y una de las novedades será el regreso del rafaelino Ricardo Saracco, recordando que en la primera fecha, disputada en Concepción del Uruguay, fue ganador el susanense José Luis Costamagna.

Por último, la Clase 3 contará con el mayor número de inscriptos al conformar una lista 54 pilotos para el fin de semana.



LOS HORARIOS

Viernes 24 de marzo: Clasificación I, Clase 1 Grupo B: 15:20 a 15:30. Clasificación I, Clase 1 Grupo C: 15:40 a 15:50. Clasificación I, Clase 1 Grupo A: 16:00 a 16:10, Clasificación I, Clase 2 Grupo B: 16:20 a 16:30. Clasificación I, Clase 2 Grupo C: 16:40 a 16:50. Clasificación I, Clase 2 Grupo A: 17:00 a 17:10, Clasificación I, Clase 3 Grupo B: 17:20 a 17:30. Clasificación I, Clase 3 Grupo C: 17:40 a 17:50. Clasificación I, Clase 3 Grupo A: 17:00 a 17:10.

Sábado 25 de marzo: Clasificación II, Clase 1 Grupo B: 10:00 a 10:10. Clasificación II, Clase 1 Grupo C: 10:15 a 10:25. Clasificación II, Clase 1 Grupo A: 10:30 a 10:40. Clasificación II, Clase 2 Grupo B: 10:45 a 10:55. Clasificación II, Clase 2 Grupo C: 11:00 a 11:10. Clasificación II, Clase 2 Grupo A: 11:15 a 11:25. Clasificación II, Clase 3 Grupo B: 11:30 a 11:40. Clasificación II, Clase 3 Grupo C: 11:45 a 11:55. Clasificación II, Clase 3 Grupo A: 12:00 a 12:10 1° Serie Clase 1: 13:00 2° Serie Clase 1: 13:30 3° Serie Clase 1: 14:00 1° Serie Clase 2: 15:00 2° Serie Clase 2: 15:30 3° Serie Clase 2: 16:00 1° Serie Clase 3: 16:30 2° Serie Clase 3: 17:00 3° Serie Clase 3: 17:30.

Domingo 26 de marzo: Final Clase 1: 10:00. Final Clase 2: 10:50. Final Clase 3: 11:55.