El TC con carrera especial

La carrera especial que el Turismo Carretera disputará este fin de semana en el autódromo de Toay contará con un total de 56 autos en pista. Una cantidad de inscriptos que la “máxima” no alcanza desde el 27 de marzo del 2011 cuando se disputó la 3ª fecha de aquel certamen en San Luis.

Debieron pasar 181 carreras y casi 12 años para que el TC vuelva a alcanzar una cifra semejante, de acuerdo a lo reflejado por el sitio solotc.com.ar, y que no deja de sorprender teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa la Argentina.

En el acumulado de las 3 primeras fechas del certamen, el promedio es de 54 participantes por carrera, 4 más que en las 3 fechas iniciales del 2022. En territorio pampeano habrá 16 representantes de Dodge, 14 de Ford y Torino, 10 de Chevrolet y 2 de Toyota.

Será la 1ª carrera especial del año con recarga de combustible obligatoria, en la 15ª presentación de la “máxima” en este trazado. Ford domina con cierta ventaja la estadística de victorias con un total de 7, seguida por Chevrolet con 4 y Torino con 3.Entre los pilotos más ganadores figuran Mariano Werner (Ford), Omar Martínez (Ford) y Facundo Ardusso (Torino) con 2 victorias cada uno. El Flaco es el último ganador en La Pampa (19 de noviembre del 2022) en una carrera que quedó en la historia porque avanzó 19 posiciones desde el 20º puesto.

A diferencia de una fecha normal, el TC no va a disputar series ya que la grilla de la Final –que será a 40 vueltas o 70 minutos de duración– se definirá según la posición final de la clasificación del sábado. De este modo, las series del TCP se disputarán el domingo a la mañana a partir de las 9:10

Los protagonistas tendrán actividad a partir del sábado, cuando se disputen las distintas jornadas de entrenamientos y la clasificación, cuyos horarios serán estos: Clasificación TC 3° Cuarto: 16:00 a 16:08. Clasificación TC 4° Cuarto: 16:11 a 16:19. Clasificación TC 1° Cuarto: 16:22 a 16:30. Clasificación TC 2° Cuarto: 16:33 a 16:41. La clasificación de la “telonera” TC Pista se va a disputar a partir de las 15:05 con sus tres tercios.

Domingo 26 de marzo: Final TC: 13:00 (40 vueltas o 70 minutos máximo).