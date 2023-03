Balearon un banco y amenazaron a Pullaro

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Una nueva balacera en Rosario conmocionó a la población, ya que los atacantes dispararon contra una sucursal bancaria y dejaron un mensaje amenazante contra el precandidato a gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro.

La sucursal del Banco Santa Fe ubicada en Granadero Baigorria, al norte de la ciudad de Rosario, fue el lugar elegido para perpetrar el ataque, que habría sido ejecutado por miembros de una banda dedicada al narcotráfico.

Los vidrios de la entidad bancaria recibieron nueve disparos realizados por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una moto en la noche del martes.

La sede bancaria atacada se encuentra a la vuelta de una Comisaría de la Policía de Santa Fe y a escasos metros de la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Antes de la balacera, uno de los atacantes entró al lugar y dejó dos notas con amenazas contra Maximiliano Pullaro, actual presidente del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados de Santa Fe y ex ministro de Seguridad de la provincia en la gestión como gobernador del socialista Miguel Lifschitz.

"Dejá de hablar de los narcos si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos", decía uno de los mensajes que dejaron los atacantes contra el dirigente opositor y aspirante a competir por la gobernación de Santa Fe.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal José Luis Caterina.

El ataque se dio escasas horas después de que Pullaro se encontrara con el ex presidente Mauricio Macri para reunirse con el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Se trata de la tercera balacera contra una sucursal del Banco de Santa Fe en lo que va del año: en febrero pasado había sido una de la zona sur de Rosario, mientras que el martes se registraron los ataques en las de Villa Gobernador Gálvez y Granadero Baigorria.

Tras conocerse la noticia, el propio Pullaro se refirió al tema a través de sus redes sociales y afirmó que va a "seguir adelante para que los que faltan caer, caigan".

"Las amenazas no me amedrentaron ni cuando denuncié narcos siendo diputado ni cuando los metimos presos siendo ministro. Vamos a seguir adelante para que los que faltan caer, caigan y que los que están presos, estén aislados. Sé que no estamos solos", señaló el dirigente radical.