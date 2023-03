Argentina jugará un amistoso con River

El gran show de la Selección Argentina es este jueves ante Panamá, donde los campeones del mundo, luego del partido, celebrarán junto a su gente el Mundial obtenido en Qatar.

Sin embargo, es probable que no todos los integrantes del plantel sumen varios minutos, dado que se planea que el equipo titular de la final ante Francia sea el que arranque en el Monumental y ante Curazao en Santiago.

Por ello, para que los jugadores que jueguen poco, o directamente no entren ante el conjunto centroamericano tengan actividad fuera del entrenamiento, jugarán un amistoso frente a River Plate el viernes.

No es confirmado aún si será en el predio de AFA o en River Camp. Lo que si se sabe, es que Martín Demichelis empezará el encuentro con lo mejor que tiene a disposición, contando las bajas de Paulo Díaz, Salomón Rondón, y Franco Armani, convocados a sus respectivas selecciones.

Será la tercera vez que La Banda se enfrente al conjunto Albiceleste. Las anteriores fueron en 1971, con empate 1-1, y en 1977, con otra igualdad, aquella vez, 2-2.