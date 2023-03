9 de Julio y Sarmiento con arbitraje de Bejas

El tucumano Nelson Bejas tendrá a su cargo el arbitraje del partido que sostendrán el sábado, a las 17.30 en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Sarmiento de Resistencia por la tercera fecha de la Zona 4 del torneo Federal A. Sus colaboradores serán Leila Argañaraz, de Tucumán, y Sergio Pérez, de Corrientes. El también correntino Angel Ayala estará como cuarto árbitro.



VENTA DE ENTRADAS

El área de prensa de 9 de Julio informó que se encuentran a la venta entradas anticipadas con un descuento en relación a lo que costarán el día del partido. El costo para retirarlas antes es de 1.500 pesos las generales, 800 pesos los jubilados y 600 pesos los menores (con acceso a platea gratis), mientras que el sábado costarán 2.000, 1.000 y 600 pesos, respectivamente (más 500 pesos para acceder a platea). Los deportistas del club con cuota al día ingresarán gratis, pudiéndose retirar la entrada hasta hoy.

En cuanto al plantel, teniendo en cuenta la abundante lluvia de la víspera la actividad central en cuanto a lo futbolístico es de esperar que pueda realizarse entre hoy y mañana, en cuanto a la definición del once titular por parte del entrenador Maximiliano Barbero. Las posibilidades más firmes de modificaciones estarían del medio campo hacia adelante, que fue el déficit en el estreno con derrota en Salta ante Central Norte por 2 a 0.



LOS DEMÁS PARTIDOS

Por la Zona 4 el domingo jugarán: a las 16.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia y Tiro de Salta, Alvaro Carranza; a las 17 Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte, Francisco Acosta; y Sol de América vs. San Martín de Formosa, Bruno Amiconi.



UNIÓN EL DOMINGO

Unión de Sunchales recibirá el domingo a las 19 a Independiente de Chivilcoy, en su tercera presentación en la Zona 3. En el estadio de la Av. Belgrano será el árbitro Matías Billone Carpio, de Córdoba. Marcos Guzmán (Pascanas) y María Belén Bevilacqua (Río Cuarto) estarán como asistentes.