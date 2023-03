Nuevo aumento en el transporte interurbano

La Cámara Empresaria de Transporte Multimodal (Cetramp) confirmó, para el próximo lunes, el segundo incremento del 20% en el boleto interurbano de pasajeros, tal como estaba previsto desde febrero, cuando se aplicó el primer tramo de idéntico porcentaje. Sin embargo, desde ese sector anticipan que quedaron "muy por debajo" con respecto al índice inflacionario actual. El secretario general de esa Cámara, Saúl Iscason, comentó: "Es un decreto que salió a mitad de febrero donde figuraban dos etapas con el 20 por ciento cada una. La primera fue el 27 de febrero y 27 de marzo es la segunda". Respecto a ese incremento pautado durante el mes pasado, el empresario admitió: "Diría que no es lo que pedimos, es muy difícil cuando hay una inflación tan grande, no se sabe el valor real". Más allá de este incremento que experimentará la tarifa, Isacson indicó: "Vamos a estar un 40 o 45 por ciento por debajo con este aumento", al tiempo que admitió que siguen en diálogo con los funcionarios del sector, pese a que "no es fácil en un año electoral la pelea de subsidios". En ese sentido, explicó en El Tres TV que "el transporte tiene un ingreso por recaudación y subsidios nacionales y provinciales, y para hacer números redondos, recibimos un tercio de cada uno de esos ingresos". A su vez, sostuvo que los subsidios estaban retrasados respecto al costo real del servicio y que la provincia no recibió, a su entender lo que le había solicitado a Nación. "La provincia pidió a Nación 10 mil millones por mes y le dieron 7 y ahora tiene que administrar con ese monto", señaló.