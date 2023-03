Tremenda lluvia en medio de una sequía espantosa justo en el Día Mundial del Agua

Tal como se venía anunciando, y por más que amagó y se hizo esperar varias jornadas, la bendita lluvia se hizo presente en la ciudad y sus alrededores en el segundo día del otoño. Y realmente fue histórica, porque después de mucho tiempo, al menos en los últimos años, cayeron alrededor de 150 milímetros en la ciudad prácticamente en poco más de 12 horas. De acuerdo al twitter Clima Rafaela, desde las 3 de la mañana y hasta la hora 14 de este miércoles fueron 148 los milímetros registrados, que seguramente fueron muy bienvenidos y recibidos por el sector agrícola-ganadero, que viene sufriendo desde hace mucho con la sequía, y también para los patios y jardines que bastante secos se venían mostrando por la falta de agua y la escasez de lluvias. Podríamos decir que se trató de una paradoja, ya que toda esta lluvia se dio, precisamente, como si fuera una linda casualidad o coincidencia, en el Día Mundial del Agua.

Y también fue un alivio en cuanto a las altas temperaturas y el calor extremo, ya que de los más de 35ºC que veníamos teniendo en los últimos días, el termómetro bajó casi unos 10ºC, ya que la máxima fue de 27ºC y la mínima de 20ºC.

En cuanto a las secuelas que dejó este aguacero en Rafaela, donde afortunadamente no hubo ráfagas y vientos fuertes que podrían haber dificultado aún más el panorama, podemos mencionar que se registraron algunas inundaciones parciales en algunos barrios y complicaciones en el tránsito en la ciudad, sobre todo en las calles céntricas anegadas de agua en horarios pico, tanto a la hora de ir a trabajar y llevar los chicos a las escuelas como en el momento de ir a recogerlos. Esto generó también algún que otro accidente de tránsito, pero por suerte con características leves.

Un dato positivo a tener en cuenta fue que en calle Tucumán no había agua acumulada, siendo la primera gran prueba del nuevo entubado. Incluso el gobernado Omar Perotti, pudo evaluar el funcionamiento óptimo del flamante entubado de calle Tucumán al salir del Complejo del Viejo Mercado, donde presidió la apertura de sobres de la licitación para construir una tercera estación transformadora de la EPE en la ciudad. Igualmente, una parte de calle Brown, entre Tucumán y Güemes, se mostró semi inundada, entre otras arterias rafaelinas.

En cuanto a algunos problemas que se evidenciaron en los barrios, de acuerdo a la información suministrada a este Diario por la GUR y por la Junta Municipal de Defensa Civil, se recibieron entre 40 y 50 pedidos y reclamos de bolsas de arena por parte de los vecinos de los barrios periféricos, como el 2 de Abril, Italia y Güemes, entre otros. Al ver que el temporal no se detenía con el correr de las horas, sobre todo durante la mañana, fueron muchos los ciudadanos que se asustaron y llamaron porque veían que ingresaba un poco de agua a sus hogares, pero sin ser tan grave la situación.

No obstante, hay que seguir atentos a estas inclemencias del tiempo, porque según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarían al menos hasta el sábado, donde mejorarían las condiciones climáticas. El área seguirá afectada por lluvias y tormentas aisladas, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Las mismas podrían tener como riesgo principal asociado la abundante caída de agua en cortos períodos, y en forma localizada caída de granizo y/o ráfagas fuertes. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.