Dos ofertas para la obra de la nueva estación transformadora "Rafaela Norte" de la EPE

En la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado se llevó a cabo este miércoles el acto de apertura de sobres para la construcción de la nueva estación transformadora de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) Rafaela Norte y obras complementarias.

El citado acto estuvo encabezado por el gobernador Omar Perotti; el intendente Luis Castellano; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi; y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero.

La planta de energía estará ubicada en un terreno donado por la Municipalidad de Rafaela, en tanto que la inversión está a cargo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe supera los 5.500 millones de pesos, lo cual permitirá mejorar la calidad del servicio a 55.000 habitantes.

Durante el acto, Omar Perotti dijo que “esta era una de las zonas que necesitaba una inversión con estas características en materia de energía eléctrica. Creemos que hay un rol ineludible del Estado en la producción de energía, poniendo todos los esfuerzos en el mantenimiento y en las inversiones que se necesitan”. “A estas inversiones las hacemos para levantar el piso de productividad de la provincia, pensando también en las energías renovables que es otro de los desafíos que tenemos: tener una producción amigable con el ambiente”, dijo el gobernador. “Hay que ser claros y saber quiénes somos los que garantizamos que estos procesos continúen. Han sido demasiados años de postergación a sectores productivos. Esta zona ha dado, da y puede dar mucho más. Hay una decisión de invertir en infraestructura de fondo”, afirmó.

En cuanto al rol de la EPE, el mandatario provincial señaló que debe “mejorar lo que hay como infraestructura e incorporar lo nuevo; es el desafío de una empresa en manos del Estado, que tiene parámetros a cubrir y a mejorar”, y destacó los controles que realiza la empresa “para mejorar todos los días”. Así, el gobernador sostuvo: “Creo profundamente que hay un rol ineludible del Estado en la producción de la energía” y recordó que durante la pandemia la tarifa se congeló: “la obligación del Estado fue acompañar en ese momento y eso sin duda que deja baches o agujeros a cubrir como gobierno, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana, de una pandemia no se sale de la noche a la mañana fortalecido”. Perotti continuó su alocución expresando que “hay que ir acompañando esa salida y lo tenemos que hacer de esta manera poniendo los mejores esfuerzos en el mantenimiento y poniendo también las inversiones en los lugares que consideramos claves”. Para finalizar, el titular del poder ejecutivo provincial sostuvo que “siempre hay coyunturas difíciles, lo que no cambia es la decisión de invertir en infraestructura, esa que nos va a servir siempre; siempre que superaremos una coyuntura y volvemos a tener mayores niveles de actividad, lo podemos tener, si tenemos invertido; lo podemos tener si las situaciones nos van acompañando”, concluyó Perotti.



GESTIONAR PENSANDO

EN EL FUTURO

Por su parte, Luis Castellano expresó que junto con el sector empresario y productivo “desde hace muchos años venimos reclamando obras de infraestructura para pensar no solo el presente sino también el desarrollo futuro. Fueron muchos años de gestiones, de inconvenientes en la generación de energía para producir, de pagar impuestos nacionales y provinciales sin que se vean retornos en obras, de inversiones del sector privado sin que haya del sector público”. El intendente afirmó: “Rafaela es una ciudad de gente trabajadora, emprendedora y que mira hacia el futuro con optimismo y la única manera de poder hacerlo es con el acompañamiento del Estado en obras de infraestructura básica. Esta (la estación Rafaela Norte) es una de ellas. Es una obra que, por decisión del gobernador Omar Perotti, nos permite pensar en mejorar la calidad, la eficiencia productiva y, fundamentalmente, pensar en el futuro. Seguiremos gestionando por nuestro sector productivo”. Por último, Castellano dijo que “esta es una obra que va a repotenciar nuestro sector energético, nos va a permitir pensar en mejorar la calidad productiva, la eficiencia y fundamentalmente pensar en el futuro".



RECURSOS Y

SALTO DE CALIDAD

Asimismo, Alcides Calvo consideró que “se cierra un eslabón muy importante no solo para el sector industrial sino para toda la región. Hay una cantidad de obras muy importantes que se vienen realizando en todo el Departamento. Hoy contamos con sistema de preensamblado en todo el territorio del departamento Castellanos. Estamos dando un salto de calidad y generando un equilibrio en uno de los sistemas más importantes como lo es el eléctrico”.

Finalmente, Mauricio Caussi manifestó que “le estamos dando recursos a la gente que se lo merece. En el departamento Castellanos llevamos invertidos más de 1.150 millones de pesos en proyectos de infraestructura. En la ciudad de Rafaela venimos haciendo obras muy importantes que rondan los 160 millones de pesos, incluso, trabajando en conjunto con el Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela. Esta estación transformadora será una de las más importantes de la provincia con una capacidad máxima de 80 megavatios de potencia”. Respecto de la Estación Transformadora Rafaela Norte, Caussi aseguró que "será de las más importantes que tendrá la provincia, con una capacidad máxima de 80 megavatios de potencia, con dos juegos de barra en alta tensión, con un campo para la distribución en media tensión, con una capacidad de albergar hasta 32 celdas de distribución. Una obra que garantiza que Rafaela y la región tengan, en materia de servicio eléctrico, un pilar fundamental para los próximos 15 o 20 años de desarrollo".



OFERENTES

A la licitación pública se presentaron dos firmas: U.T.E. Proyección Electrolux - Bausa Ingeniería con un presupuesto de 5.832.735.736,32 pesos más IVA; y Coemyc S.A con un presupuesto de 6.808.730.643,02 pesos más IVA.