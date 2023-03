Ocho y seis años de prisión a dos hermanos por robar con cuchillos

Dos hermanos que estaban transitando un juicio oral en los tribunales de esta ciudad, fueron condenados por haber cometido delitos contra la propiedad en Rafaela.

Se trata de Jorge Alberto Barragán, de 22 años, a quien se le impusieron ocho años de prisión; y Ariel Hernán Barragán, de 20 años, quien deberá cumplir seis años de prisión.

La sentencia fue impuesta por el juez Gustavo Bumaguin en el marco de un juicio oral que finalizó ayer por la mañana en los tribunales rafaelinos. Por su parte, el fiscal que representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el debate es Martín Castellano.

Tras la lectura del veredicto, el fiscal expresó su conformidad. “Si bien aún no conocemos los fundamentos del fallo, valoramos que los hermanos Barragán hayan sido condenados”, manifestó Castellano.



HECHOS

ILÍCITOS

Castellano recordó que “los hechos ilícitos fueron cometidos entre diciembre de 2020 y junio de 2021”.

El representante del MPA precisó que “uno de los hechos fue cometido por ambos hermanos alrededor de las 10:30 de la mañana”. Sostuvo que “los condenados abordaron con violencia a un hombre que circulaba en bicicleta por la esquina de Deán Funes y Aristóbulo del Valle”. Según planteó, “tras amenazarlo verbalmente, lo agredieron con cuchillos y le sustrajeron el vehículo”.

Por otra parte, el fiscal manifestó que “en otra ocasión, Jorge Barragán intentó destrabar la seguridad del volante de una moto marca Honda modelo Biz, 105 c.c., que estaba estacionada en calle Paul Harris al 200”. Remarcó que “tenía el objetivo de apropiarse del vehículo y no lo logró porque huyó al notar que el dueño del vehículo había advertido la conducta ilícita”.



CONDENA

Ambos hermanos fueron condenados por la coautoría de robo calificado (por el uso de arma). A su vez, a Jorge Barragán además se le endilgó una tentativa de robo calificado (por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública), informaron oficialmente desde la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.



ALEGATO DE

CLAUSURA

En cuanto a los hechos ilícitos ocurridos, el fiscal Martín Castellano en los alegatos de clausura del juicio, ahondó un poco más en los detalles de los sucesos, especialmente de aquel que fue consumado -el robo de una bicicleta- mediante la agresión con armas blancas.

En ese sentido Castellano expresó que, "entiendo que en el caso particular se verifica por parte de los imputados, el despliegue de conductas violentas y agresivas contra la víctima, con el objetivo directo e inequívoco, reitero, de sustraerle la bicicleta en la que se conducía".

"Es decir -continuó-, despojarlo de bienes de su propiedad en beneficio propio de los imputados. Es decir, las pruebas producidas en este debate oral, acreditan, sin margen de dudas y con el grado de certeza requerido para esta etapa del proceso, que Jorge Barragán y Ariel Barragán se apoderaron de manera ilegítima de bienes ajenos (en el caso una bicicleta), ejerciendo violencia física sobre la persona de Marcelo G., utilizando para lograr su cometido piedras o elementos similares y sendos cuchillos con los que causaron distintas heridas a la víctima".