Fernández se mostró con el ministro Massa en Mendoza

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Alberto Fernández reivindicó ayer a la "política" y le pidió a la militancia del Frente de Todos que no lo dejen "solo con la utopía de la igualdad", en un acto en el que se mostró junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

El mandatario nacional encabezó la reinstauración de la estación Palmira, que unirá la ciudad de Buenos Aires y Mendoza.

"Miren cualquier rincón de la patria, en cualquier rincón está el Estado presente. Les pido que, en estos tiempos difíciles que nos tocan pasar, que nadie los confunda, que nadie les haga suponer que es la política. No es la política. Es un tiempo muy difícil", argumentó.

En la misma línea, Fernández aseguró que en la política "hay distintas miradas" y le pidió a la ciudadanía que sepa "elegir adecuadamente, recordar y tener memoria".

Además, el mandatario admitió -ante la atenta mirada de Massa- que la sequía afectó "muchísimo" a la Argentina.

Y continuó: "Estamos peleando día a día por recuperar a la Argentina. Cuando creíamos que la pandemia y la guerra ya había pasado, llegó una sequía que nos afectó muchísimo, pero no paramos, seguimos construyendo escuelas, universidades, hospitales, mejorando rutas".

A 40 años de la restauración democrática, Fernández argumentó: "Nuestra generación tenía la utopía de la democracia. Ahora que lo hemos logrado, y vemos tanta desigualdad en la Argentina, tenemos que ponernos en la cabeza una nueva utopía: se llama igualdad".

Para finalizar, citó al histórico dirigente peronista Antonio Cafiero: "Solía decir 'Quien sueña solo, solo sueña; pero quien sueña con otros, puede cambiar el mundo'. ¿Saben lo que les pido compañeros? No me dejen soñando solo con la utopía de la igualdad. Suéñenla conmigo".

Además de Massa, que a primera hora estuvo reunido con entidades bancarias y financieras por el canje de deuda de títulos del sector público, el presidente estuvo acompañado ayer por el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, y el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

La última vez que ambos referentes del Frente de Todos se mostraron juntos en público data del marco de la reunión de la mesa de la coalición que tuvo lugar en la sede porteña del PJ Nacional el 16 de febrero.

Además, Massa asistió al Congreso el 1° de marzo al Congreso a escuchar el discurso del mandatario en la Asamblea Legislativa.