Patricia Bullrich aseguró que "se la llevaron toda"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La presidenta del Consejo Nacional del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, cruzó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó que la Justicia "la persigue porque se la llevaron toda", al tiempo que la desafió a que se presente como candidata en las elecciones "si quiere conocer la opinión de los argentinos".

"Basta de relato, Cristina", lanzó la referente opositora, luego de que la titular del Senado encabezara en el Centro Cultural Kirchner (CCK) una mesa del Grupo de Puebla en el III Foro Mundial de Derechos Humanos y denunciara el hostigamiento judicial en su contra.

Al retuitear una publicación de la ex presidenta, Bullrich señaló que "la Justicia la persigue porque se la llevaron toda, porque el dinero que robó generó la mayor pobreza de la historia" del país.

"Sométase a la Justicia como cualquier ciudadano y preséntese a las elecciones si quiere conocer la opinión de los argentinos. ¡Yo la estoy esperando!", fue el desafío de la ex ministra de Seguridad dirigido a la vicepresidenta.

En su presentación, Cristina Kirchner afirmó que "este lawfare que hoy inunda" la región tiene que ver con "lo hecho en la economía".

"Si vas con los otros y con los medios, no tenés problema; el problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo", había afirmado Cristina Kirchner.