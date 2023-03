“El Impulso Tambero es repartir menos que migajas”

“La situación está muy complicada, venimos por tercer año consecutivo con faltante de precipitaciones y con un clima que pasa de una helada en febrero a una ola de calor de diez días, que está haciendo un desastre en los cultivos y pasturas sembradas, afectando al confort de la vaca que no quiere comer en estas condiciones”, enfatizó Javier De La Peña, productor cooperativista miembro de CONINAGRO y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, desde la cuenca central de Santa Fe.

“Las producciones en estos días en el tambo han caído marcadamente”, agrega el dirigente de la Asociación Unión Tamberos de Franck. Dato que se confirma con la caída del 15% en la producción nacional que reportó para el mes de febrero, la Dirección Nacional de Lechería.

-¿Cómo se compensa la falta de alimentos en términos de reserva?

-Lo vemos muy complicado porque fue tan extensa el área afectada por sequía, que a diferencia de otras veces en donde se localizaba en algunas áreas y en otros no, a 150 o 200 km se conseguían alimentos, pero hoy esos alimentos sólo se encuentran fuera de la cuenca lechera, hablando de alimentos voluminosos como silos, rollos o megafardos, que son los que mezclamos con el grano, que de paso no lo podemos pagar por el precio que tiene.

-¿A la escasez de alimento se suma el precio que dicta el mercado?

-Nadie te aporta una solución a esto. Nosotros hemos sugerido algunas formas a los gobiernos provinciales y nacional, y salvo alguna pequeña ayuda financiera de la provincia en cuanto a la tasa, del cual hay que pasar unos cuantos trámites burocráticos para acceder, no hay mucho más. Uno se pregunta de paso, por qué hay tanta burocracia para lanzar una medida de auxilio en momentos como éstos.

-¿Y el Impulso Tambero?

-Lo de Nación es otro tema. Nos tienen ahí esperando con el programa Impulso Tambero (compensación de 10 y 15 pesos por litro, para quienes produzcan hasta 1.500 y 5.000 litros respectivamente, durante cuatro meses). Fue anunciado con bombos y platillos por el ministro Massa el 6 de enero (desde Villa María), pero en la resolución que se publicó en el BO no se aclaró cuando ni cómo lo van a pagar. Acá en mi cuenca nadie lo cobró todavía. No sé en otras regiones del país.

En este punto, vale aclarar que desde Nación y algunos referentes de la industria, reportaron ayer que comenzaron a depositar en las cuentas bancarias de BNA la primera cuota. En este sentido, las consultas hechas por este medio a productores de este distrito, indicaban que aún no se efectivizó el pago en todos los CBU anotados, tal como lo señala De La Peña.

-¿En cuánto ayuda esa compensación oficial, cuando la cobren?

-No, la ayuda es mínima. El Impulso Tambero es repartir menos que migajas. Lo hemos dicho en su momento con diferentes informes desde la Mesa de Enlace, donde dijimos oportunamente que el plan era corto e insuficiente. se deja afuera muchísima leche porque alcanza sólo a quienes producen hasta 5.000 litros diarios. Lo tambos de mayor producción también sufrieron y sufren la seca. Pero además, para un productor de 5.000 litros la ayuda de 600.000 pesos en cuatro cuotas, realmente queda viejo, porque con la inflación que hubo en estos casi tres meses ya se los ha comido.