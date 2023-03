¿Quiere vivir 100 años? Las recomendaciones de la ciencia

Nota II



Por Teddy Amenabar (*)



WASHINGTON. - El reciente fallecimiento de la persona más longeva del mundo, a los 118 años, refleja el creciente número de centenarios a nivel global. Herencia genética y salud y entorno personal y social, son algunas de las claves.



LA IMPORTANCIA DEL

ENTORNO Y ESTILO DE VIDA

En cuanto a la importancia del estilo de vida en comparación con la importancia de la genética, no hay consenso entre los científicos, pero la mayoría de los expertos dice que una buena genética solo alcanza hasta cierto punto.

Jamie Justice, profesora adjunta de gerontología en la Universidad de Wake Forest, dice que algunas investigaciones sugieren que alrededor del 25% de la longevidad responde a la genética. El otro 75% se relaciona con el entorno: dónde se vive, qué se come, la frecuencia del ejercicio físico y la red de contención de amigos y familia.

Pero el objetivo no es extender la esperanza de vida de quienes no vienen de fábrica con ese conjunto de genes prometedores, dice Justice, sino descubrir la forma que todos tengamos vidas plenas y saludables en el tiempo que tenemos.

El objetivo no es necesariamente vivir hasta los 118 años, sino vivir, apunta Justice. “¿Qué cosas específicas podemos hacer para tener buena salud en los años que tenemos?”

Además, señala Justice, “no hay que subestimar la importancia de un buen sistema público de salud”. Cuanto mejor sea el sistema de atención médica, mayor será la esperanza de vida de una persona, dice la especialista.



Y HASTA EL LUGAR

DONDE VIVIMOS…

Estados Unidos y Japón tienen la mayor cantidad confirmada de centenarios y supercentenarios, como se denomina a las personas que viven más de 110 años. La mayor cantidad per cápita la tiene Japón, según Robert Young, director de Investigación de Supercentenarios en el Grupo de Investigación Gerontológica.

Pero probablemente haya más centenarios y supercentenarios que no han sido detectados: hace 110 años, no todos los países tenían registros hospitalarios y certificados de nacimiento, señala Young. Y para confirmar la existencia de un supercentenario se suele justamente recurrir a los registros oficiales de los distintos países del mundo.

“No olvidemos que cuando analizamos la longevidad humana hoy, en realidad estamos viendo una foto del estado del mundo hace más de 110 años”, reflexiona Young.

Más allá de la conservación de los registros en distintos países, el lugar de residencia -una zona de guerra, un lugar con acceso a atención médica de calidad, un país con mucha contaminación, una nación desarrollada y sedentaria- probablemente juega un papel importante en la longevidad.

Recientemente, los investigadores descubrieron que “el estrés afecta directamente algunos de los mecanismos biológicos del envejecimiento”, señala Ferrucci, y agrega que nuestra exposición a diversos tipos de agentes contaminantes también son perjudiciales para nuestra salud general. “Es un campo de investigaciones en expansión que podría revolucionar la forma en que abordamos la salud pública”, dice el científico.

“Estamos viendo que el secreto de la buena salud no depende solo de lo que hacemos individualmente, sino también de lo que hace nuestra sociedad para mejorar la salud de la población en general”, dice Ferrucci.

Y al estudiar a los centenarios, los investigadores descubrieron que los adultos mayores sanos suelen ser los que se mantienen físicamente activos, pasan tiempo al aire libre y tienen lazos fuertes con su entorno social, familia y amigos.



“A VECES ALCANZA CON

SALIR A CAMINAR”

“Si tuviera un secreto precioso para regalarles a los que quieren vivir mucho y bien, les diría que se levanten temprano y salgan a caminar”, recomienda Ferrucci. “Es realmente el mejor regalo que podemos hacernos si queremos alcanzar la longevidad.”



(*) Periodista especializado en el tema salud de The Washington Post.