Masters de Miami con 8 argentinos

El Masters 1000 de Miami, que se jugará en forma paralela entre la ATP y la WTA, se iniciará este miércoles con el español Carlos Alcaraz y la polaca Iga Swiatek como campeones vigentes y máximos favoritos al título, y la presencia de ocho tenistas argentinos encabezados por Francisco Cerúndolo.

El certamen, sobre superficie de cemento y con premios por 10.156.105 dólares, comenzará en su nuevo escenario desde 2019, el Hard Rock Stadium, donde ejerce su localía Miami Dolphins, uno de los principales equipos de la NFL.

El gran favorito es Alcaraz, de 19 años y que recuperó el número uno del mundo tras ganar el domingo último el Masters 1000 de Indian Wells, luego de imponerse en la final sobre el ruso Daniil Medvedev (5) por 6/3 y 6/2.

Al igual que el torneo que abrió la temporada de la serie Masters 1000, el Miami Open no contará nuevamente con el serbio Novak Djokovic (2) ni con el español Rafael Nadal (13). En el caso del serbio, su ausencia, al igual que sucedió en Indian Wells, se debe a que el Gobierno estadounidense no le permitió el ingreso al país por no haberse vacunado contra el coronavirus, mientras que “Rafa” se recupera de una lesión y su regreso está previsto para abril, en la gira europea sobre polvo de ladrillo.

En cuanto a los argentinos, además de Cerúndolo jugarán Sebastián Báez, Diego Schwartzman, el cordobés Pedro Cachín, Federico Coria, Tomás Martín Etcheverry, Facundo Bagnis y Guido Pella.