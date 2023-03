Nuevo entrenamiento de la Selección

Con Lionel Messi a la cabeza, la Selección Argentina se entrenó a puertas abiertas de cara a los primeros amistosos de los campeones del mundo. Panamá y Curazao son los rivales elegidos para las fiestas que se prepararon en el Monumental y en Santiago del Estero.

La práctica vespertina comenzó a las 17.15 con los clásicos rondos y algunos trabajos livianos con pelota para los que no estuvieron en Qatar 2022, los que no tuvieron tantos minutos en los clubes europeos y los que ahora completan la lista.

Los arqueros se movieron por otro lado, mientras que el grueso del plantel hizo juegos de entrada en calor. Lo bueno es que ningún futbolista trabajó de manera diferenciada por alguna posible molestia. No hubo un fútbol formal.

Lionel Scaloni convocó a 34 jugadores para el primero de los 10 partidos que afrontará la Selección Argentina a lo largo del 2023. Serán cuatro amistosos (dos en marzo y dos en junio, con rivales y lugar a confirmar) y seis oficiales.

A partir de septiembre comenzarán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con el proyecto de la Copa América 2024 en el medio.

La Albiceleste estará todos los días en el predio de Ezeiza, ya que trabajará el miércoles, jugará el jueves, retomará la actividad el viernes y continuará con los entrenamientos el sábado, el domingo y el lunes, antes de viajar a Luque, Paraguay.

Todo para llegar por la tarde-noche a Santiago del Estero, donde hará noche en la capital para jugar un día después, el martes, contra Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El dato de color de la práctica lo aportó el juvenil delantero de River Plate Claudio Echeverri, quien a instancias de Scaloni pudo saludar a las figuras de la selección y se sumó al trabajo.

Echeverri, con 17 años, integra el plantel del seleccionado Sub-17, comandado por Diego Placente, que realiza su preparación para el Sudamericano de Ecuador que dará inicio el próximo 30 de marzo.

El "Diablito", quien saludó a sus ídolos uno por uno, trabajó con la remera blanca de entrenamiento, pero luego utilizó la celeste, con las tres estrellas, del plantel mayor.