Scaloni: "La Copa del Mundo ya pasó"

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, brindó ayer una conferencia de prensa en la previa de los amistosos por la fecha Fifa que se disputarán en nuestro país, para celebrar el título del mundo obtenido en Qatar.

Fiel a su estilo, dejó muchas frases para el análisis, fue agradecido con la gente y miró hacia adelante con todo lo que viene.

“Siento una alegría enorme porque la gente está contenta. Nos ven a nosotros como héroes, es una alegría que todavía dura y eso es hermoso. Quiero que los jugadores lo vean y disfruten. En la calle hay gente que me llama Scaloneta, ni siquiera me dicen Lionel”, contó.

Sobre la presencia de Lionel Messi, dijo: “Leo aunque sea el mejor de todos también necesita ver que su gente lo quiere y que pasa todo lo que pasa cuando él viene acá. Es hermoso, le quedará para siempre… Messi seguirá viniendo, y hasta que diga lo contrario seguiremos adelante. Cuando cambie de idea, trataré de convencerlo”.

Sobre el futuro de su ciclo como técnico, apuntó a mantener la motivación y expresó que “nadie tiene el lugar asegurado”.

“Lo más importante es que los jugadores no se sientan dueños de la Selección. Que el entrenador siempre está mirando y que hay chicos atrás peleando por ese lugar”, contó.

En otro tramo del encuentro con la prensa, Scaloni dijo: "La Copa del Mundo para mí ya pasó; aunque estamos en nuestro país y es difícil despegarse de eso, pero ya pasó. Como entrenador tengo una nueva meta, que es que los jugadores sigan en este nivel. No es que saliste campeón del mundo y la vida se acabó. No, la vida sigue".

Cuando fue consultado sobre si tuvo ofertas de clubes tras el Mundial, decidió jugar con una ironía.

“¿Si tuve muchas ofertas? Tuve una… del colegio de mi hijo, que lo fui a dirigir por unos días”.

“Quiero agradecerle nuevamente a los jugadores por haber conseguido el título, pero también les digo que esto sigue. Ahora nos va a costar más que nunca porque todos nos van a querer ganar, aún más que antes. Vamos a encarar este partido como lo hacemos con todos. Siempre hay que dar el máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo. El objetivo es competir en todos los partidos más allá de quién sea el rival. Tenemos que honrar la camiseta”, finalizó.