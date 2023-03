Se definirá la sede para los Juegos Suramericanos 2026

El intendente Luis Castellano, junto a la secretaria de Deportes de la Provincia de Santa Fe, Florencia Molinero, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio, encabezaron ayer por la mañana en el Salón Verde del edificio municipal un encuentro con las y los ediles integrantes del Concejo Municipal para darles a conocer los detalles relacionados con la postulación de Rafaela como una de las sedes de los próximos Juegos Suramericanos 2026.

Los Juegos abarcan más de 50 disciplinas deportivas, muchas de las cuales son clasificatorias a los Juegos Panamericanos 2027. El certamen internacional contará con la participación de más de 7.000 atletas de toda Sudamérica.

Vale recordar que, a fines del 2022, el gobernador Omar Perotti recibió a representantes del Comité de Evaluación de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y del presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia. El objetivo de ese encuentro fue postular a la provincia, a través de las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Rosario, para ser sede de los Juegos; un hecho inédito en la historia del deporte provincial.

Asimismo, es importante destacar que este viernes y sábado se realizará la Asamblea de Odesur en la ciudad de Buenos Aires y el momento será propicio para que la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Rafaela en particular, presenten su candidatura de manera oficial ante las autoridades del ente organizador.

De la reunión participaron el presidente del Concejo, Germán Bottero; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; y los concejales Juan Senn, Martín Racca, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis, Lisandro Mársico y Leonardo Viotti.



DESAFÍO HISTÓRICO

Finalizada la actividad, Castellano manifestó que “Rafaela, Rosario, Santa Fe, por una decisión del gobernador Omar Perotti, buscamos posicionarnos como una provincia, como una ciudad de eventos. Lo venimos demostrando día a día con una serie de acciones que llevamos adelante entre el Estado y las instituciones”.

“Esto sería un desafío mayúsculo, histórico porque ser sede de los Juegos Suramericanos 2026, con disciplinas deportivas atléticas en la ciudad de Rafaela, nos pone en un lugar de real importancia. Estamos muy entusiasmados, trabajando mucho en esta postulación. Esperemos traer buenas noticias”, concluyó el intendente.



EXPECTATIVA Y APOYO

Por su parte, Molinero comentó que “este sería un hecho histórico ya que alrededor de 7.000 deportistas vendrían a competir en tres ciudades (Rafaela, Santa Fe y Rosario)”.

Molinero detalló que “presentamos nuestra candidatura en el mes de septiembre a través de una carta de intención del gobernador. A partir de allí hemos cumplido una serie de pasos y ahora viene el tramo final. Somos los únicos en presentar candidatura y esperamos que los países que forman parte voten de manera favorable”.

A su turno, Bottero expresó las repercusiones generadas entre las y los miembros del cuerpo legislativo por la postulación de nuestra ciudad: “Es una muy buena noticia. Agradecemos por la invitación que nos han realizado para conocer los detalles. Ojalá que esto prospere y desde el Concejo estamos a disposición en lo que esté a nuestro alcance para que esto se cristalice”.

Finalmente, Senn indicó que esto sería “un antes y un después para el deporte de nuestra ciudad ya que no tenemos antecedentes sobre este tipo de eventos de esta magnitud. Las autoridades locales y provinciales están haciendo todo lo posible para que se concrete y confiamos en el trabajo realizado”.



EN SANTA FE

En tanto, ayer por la tarde, el gobernador Omar Perotti junto al ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, encabezó un encuentro con asociaciones y federaciones deportivas de Santa Fe para presentar la candidatura de la provincia como sede de los XIII Juegos Suramericanos 2026, con epicentro en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. “Agradecerles a ustedes la presencia, no solamente en este lugar, sino al lado del deporte desde hace años, y al lado de tantos clubes en nuestra provincia”, dijo el gobernador a los directivos presentes en el encuentro llevado adelante en el salón Rodolfo Walsh de la sede de Gobierno, en Rosario.

Santa Fe tiene antecedentes recientes en la organización de eventos internacionales, como por ejemplo los Juegos Suramericanos de Playa, los Juegos Suramericanos de la Juventud, y la Copa América de Fútbol Playa, que posicionan a la provincia como candidata para organizar grandes certámenes.

En este sentido, y luego de la candidatura, durante los primeros días de diciembre del 2022, la Provincia presentó el brochure y recibió a la Comisión de Evaluación de Odesur, que visitó distintos escenarios de juego e infraestructuras.

Posteriormente, el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana aprobó por unanimidad la candidatura de la provincia de Santa Fe para convertirse en sede de los XIII Juegos Suramericanos.

En tanto, durante los días 24 y 25 de marzo, en el marco de la Asamblea Ordinaria de la entidad continental, que será celebrada en la sede del Comité Olímpico Argentino en la ciudad de Buenos Aires, se confirmará la sede de los Juegos Suramericanos 2026.

El certamen multideportivo tendrá más de 50 disciplinas deportivas, y más de 7.000 participantes. Las disciplinas propuestas para el 2026 fueron: aguas abiertas, atletismo, balonmano, baloncesto, bádminton, básquet 3×3, béisbol, boxeo, canotaje, ciclismo, esgrima, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, hockey césped, ecuestre, e-sport, gimnasia, lucha, judo, karate, pesas, patinaje, pádel, pentatlón, rugby, remo, squash, softbol, taekwondo, tenis, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, vela, voleibol de playa, y voleibol.