Atlético de Rafaela sufrió su segunda derrota en la temporada al caer 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Si bien toda derrota duele, la ‘Crema’ tuvo cosas positivas para rescatar, tomar nota de aquello que se debe corregir, barajar y dar de nuevo. Esto recién empieza. Sobre la nueva caída albiceleste, el que habló fue Nicolás Laméndola: “A pesar del resultado, que no es el que esperábamos, se rescatan cosas positivas, se está jugando, intentamos, es un golpe que recibimos, tenemos que levantarnos porque esto es largo”.



- ¿Qué análisis hacen del encuentro en Jujuy?



- Se dio un partido raro, en lo personal creo que fuimos muy superiores, en el PT no se si nos llegaron una vez, tuvimos la pelota, la sensación es que fue una buena presentación y tenemos que seguir por este camino.



- ¿Consideras que el empate era el resultado más justo?



- No, para mí lo más justo era un triunfo para nosotros. El gol de ellos viene de un lateral que era claramente para nosotros y eso te desconcierta.



- ¿Qué análisis haces de este comienzo de campeonato?



- Estamos jugando bien, me gusta ver los partidos después de jugarlos. Estamos siempre intentando jugar, las temperaturas son altas, el físico rinde distinto pero tenemos que acostumbrarnos. Son dos partidos, tuvimos cuatro sin perder y tampoco se hablaba tanto. Vamos a seguir igual, es un campeonato largo, recién arranca, espero que no siga pasando pero tenemos que estar fuertes y preparados para lo que venga.



- Se viene Quilmes, el que más puntos sacó en lo que va de la temporada...



- Para mí el mejor equipo somos nosotros, ellos están sacando puntos, que es distinto, pero nosotros en casa nos hacemos fuerte y como todo equipo que viene se la vamos a hacer difícil, así va a ser siempre, vamos a seguir por este camino.



- ¿Cómo te estás sintiendo con la continuidad de partidos?



- Me siento bien, la continuidad ayuda a todos, somos un grupo largo, cualquiera de los 30 puede jugar y dará lo mejor por el equipo, hoy me está tocando a mi y trato de hacerlo de la mejor manera.