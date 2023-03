“Santa Fe va a estar adentro de nuestro modelo electoral”

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe).- El ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey pasó por Santa Fe en pos de ir afianzando su precandidatura presidencial en un espacio que se llamará Hagamos un País, y que será un “opción no K” para las próximas elecciones nacionales.

Además de pasar a saludar a su amigo el gobernador Omar Perotti, se reunió con autoridades del Parque Tecnológico Litoral Centro y la Aceleradora del Litoral, dos íconos de la economía del conocimiento de esta ciudad capital; antes conversó animadamente con LA OPINIÓN.

“Con la economía del conocimiento, Argentina puede tomar la delantera en lo que significa los nuevos tiempos en el mundo” reflexionó, para asentir en la sinergia entre “la universidad pública de Santa Fe (UNL), el PTLC, la Aceleradora, que es única en Argentina, y de lo más avanzado que se está haciendo”, sostuvo.

- La economía del conocimiento constituye una dicotomía con el 50% de pobreza que hay en el país?

- Lo paradójico es que acelerando este tipo de actividades habrá menos pobreza y más trabajo. Hoy gran parte de la actividad económica global es economía del conocimiento; Argentina tiene que apuntar ahí. Tenemos complejo agroalimentario, generación de energía, minería sustentable, servicios como turismo, que sumados a la economía del conocimiento pueden sacar a Argentina de la postergación y pobreza.

- Está bien, pero ¿cuándo ponemos el punto cero para arrancar?

- Pongámoslo así: el mundo está demandando diez millones de chicos que en la formación que estamos teniendo acá (el PTLC de Santa Fe) hoy pueden tener laburo en Argentina. El problema es remover los obstáculos que generamos, encerrando al país y sacándole futuro a los jóvenes en Argentina. Tenemos que acelerar estos polos tecnológicos para distribuir riqueza y no pobreza como hasta ahora.

- ¿Y todo eso quiere hacerlo Ud?. ¿Está en tren de precandidato a Presidente?

- Sí; estamos trabajando para eso. En el Frente de Todos y en Juntos por el Cambio lo único que discuten es peleas, si hay más o menos planes sociales. La Argentina tiene que discutir esto de lo que venimos hablando; tenemos que crecer para no combatir la pobreza con planes sociales, sino con inclusión en el mundo del trabajo, y particularmente en ámbitos como la economía del conocimiento, el complejo agroalimentario. Argentina está llamada a ser potencia, y nosotros estamos trabajando para eso

- ¿Y dentro de qué armado político?

- Estamos trabajando con muchos dirigentes con origen peronista, como el caso del Gobernador Schiaretti, yo mismo; diputados como Randazzo, Caamaño, Rodríguez. Dirigentes que creemos que Argentina tiene que brindar una opción para los que creemos que las oportunidades van por afuera de este gobierno que es un fracaso, y el gobierno anterior que ya fracasó. Tenemos que dar una oportunidad para que la gente que quiera expresar algo diferente, tenga un lugar donde canalizarlo.

- ¿Esto vendría a ser el resurgimiento del peronismo federal?

- Queremos construir no desde la lógica de la pelea de la política, sino desde una fuerte alianza con la sociedad; y sobre todo con estos sectores (del conocimiento) que pueden permitir que la Argentina se desarrolle. Somos una opción distinta frente a aquellos que en su momento aparecían como una alternativa (Macri – Alberto y Cristina) y hoy nos dimos cuenta que terminaron siendo un fracaso

- ¿Ustedes, como Pichetto se acercarían a Juntos por el Cambio?

- Creo que Argentina tiene que salir por afuera de estos dos polos de la grieta. El Frente de Todos y Juntos por el Cambio son parte del problema y no de la solución. Tiene que haber otra lógica: ellos ya gobernaron. Frente de Todos está gobernando y le va muy mal; Juntos por el Cambio ya gobernó y le fue muy mal.

- ¿Habrá una PASO entre usted y Juan Schiaretti?

- Sí; y creemos que tendría que haber otros candidatos más, tres o cuatro candidatos compitiendo en PASO. Tenemos un mismo modelo de país; pero queremos que sea la sociedad la que diga quién ocupa cada lugar.

- ¿En quién se está referenciando usted en Santa Fe?

- Primero queremos plantar las bases de esto; segundo: quiero ser respetuoso de los tiempos de las Provincias, muchas de las cuales desdoblaron sus elecciones para resolver primero las cuestiones provinciales. Una vez que Santa Fe resuelva su cuestión provincial, vendrá el momento de discutir su referencia nacional.

- ¿Cómo lo ve a Perotti con quien estuvo en su despacho?

- Quiero aclarar que soy objetivo hablando de Perotti, porque es un amigo al que quiero y respeto mucho. Le debe ser muy difícil a Omar gobernar en un contexto como el que le toca gobernar con 100% de inflación y 50% de pobreza, y el drama en términos de abandono que hay en el país de políticas públicas como seguridad, justicia y demás.

- Pero, ¿usted cree que Perotti podría llegar a formar parte de ese nuevo espacio?

- Me parece que falta mucho y él tiene otra prioridad ahora que es gobernar la Provincia, y yo quiero ser respetuoso y dejar que pueda manejar sus prioridades; después vendrá el tiempo de las discusiones nacionales y veremos. Vamos a tener una oferta muy competitiva y una provincia como Santa Fe se va a sentir muy cercana al modelo de desarrollo y crecimiento que estamos planteando. Santa Fe claramente va a estar adentro.