Municipio y Provincia intensifican los patrullajes preventivos en los barrios

En la Jefatura de Policía, se llevó a cabo ayer la reunión semanal del Comando Unificado, el espacio que integran las distintas fuerzas de seguridad para trabajar en la prevención en seguridad.

Al finalizar el encuentro, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, evaluó: “Tuvimos una semana de mucho trabajo, de lugares donde puntualmente los vecinos manifestaron intranquilidad y con la justa razón, hay que escuchar y dar respuesta”. “Se está actuando de la mejor manera entre todas las fuerzas de seguridad en los operativos que se realizan en distintos puntos de la ciudad y se intensificaron los patrullajes en sectores donde los ciudadanos nos plantearon una mayor presencia”, agregó.

El funcionario comentó que en cada una de las reuniones en los barrios “vamos haciendo docencia, explicando cómo funciona el sistema procesal, un aspecto que muchas veces la víctima no conoce para hacer valer sus derechos. Además, enfatizamos la importancia de la denuncia para que puedan llevarse a cabo las investigaciones”.

Con respecto a las balaceras, dijo: “Nos preocupan y queremos que las investigaciones sean contundentes, que haya detenidos y los allanamientos necesarios para que la Justicia le brinde una respuesta a la ciudadanía. Nosotros desde nuestra parte ofrecemos una mayor prevención con los patrullajes y la incorporación de más cámaras en lugares puntuales”. “Nosotros estamos acompañando a la comunidad y queremos que desde los otros poderes del Estado se involucren”, finalizó Postovit.



OJOS EN ALERTA

Uno de los programas desde los que se trabaja para la prevención en seguridad es Ojos en Alerta. De este modo, la Municipalidad le brinda al vecino una herramienta simple, ya que solo se trata de un número de WhatsApp que pueden utilizar fácilmente jóvenes y adultos. Sobre este tema, el Secretario contó que “nos está dando buenos resultados. Ya desarrollamos más de 300 capacitaciones y son 3.500 los adheridos. Sabemos que no es un número real porque este contacto se comparte y viraliza, por eso son más de 20 mil quienes lo tienen agendado en su celular. Este dato surge a partir de un muestreo científico llevado a cabo por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local”.

Por otro lado, remarcó: “En esto hay que destacar la participación ciudadana porque a la fecha llevamos contabilizadas más de 5 mil alertas”. También señaló que “hoy el programa funciona porque hay una respuesta detrás, una logística en la que no solo intervienen el Centro de Monitoreo o la Guardia Urbana sino todas las fuerzas de seguridad. Es decir que existe una decisión firme del Estado local de seguir por este camino”.



CONTINUAR CON

LAS CAPACITACIONES

Maximiliano Postovit agregó que el municipio apunta a continuar con las capacitaciones de Ojos en Alerta en los barrios: “Nos interesa llegar al vecino. No necesitamos mucha formalidad para una charla. Si una persona reúne a 15 o más, nosotros nos acercamos a la vivienda para ofrecer esta formación que no demora más de 40 minutos”. Quienes estén interesados pueden solicitarla llamando al 105 de la GUR, en la página web www.rafaela.gob.ar, dejando sus datos. Además, para los que quieran recibir la charla virtual, todos los jueves a las 20:30 está disponible ingresando al mismo link.