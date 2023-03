Recorrida de los dirigentes de IndyCar al Circuito de Termas

Autoridades de IndyCar visitaron el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, mientras crecen las especulaciones sobre la realización de una carrera de la NTT IndyCar Series en la Argentina.

Por invitación de los representantes gubernamentales y aprovechando la brecha de cuatro semanas entre el comienzo de la temporada y la segunda fecha del calendario, Mark Miles, jefe ejecutivo de Penske Entertainment, lideró la comitiva que recorrió el circuito y sus instalaciones.

También estuvieron presentes Michael Montri, vicepresidente de Promoción y Asociaciones de Broadcasting; Tony Cotman, consultor de Inspección de Pista; y Elias Arnett, administrador ejecutivo de la jefatura de Penske Entertainment.

La invitación fue realizada por Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, quien también llevó a Miles a la entrega del trofeo de ganador del Termas de Río Hondo Invitational

El mandatario local visitó el Indianapolis Motor Speedway en mayo pasado y desde entonces se mantuvo en contacto con la directiva de la categoría.

También asistieron el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa; el director del autódromo, Héctor Farina; y el director de Juncos Hollinger Racing, el argentino Ricardo Juncos, quien por mucho tiempo intentó concretar un proyecto de competencia de IndyCar en su tierra natal.

Miles ha sido cauto al responder los cuestionamientos sobre la existencia de un proyecto de carrera internacional en el corto o mediano plazo, debido a que toma toma varios años forjarlo y asegurarlo.

Pero el hecho de que Argentina, México y Brasil se mantengan en el radar al tener husos horarios muy cercanos a Norteamérica, que ayuda a no descuidar a su audiencia principal, mantiene abiertas las posibilidades de llevar adelante un evento.

Juncos y el piloto mexicano Patricio O'Ward han sido enfáticos en sus deseos de realizar una carrera en sus países de origen. Acciones como la exhibición que el argentino ayudó a organizar en Termas en noviembre están ayudando a la causa.

"Debemos buscar oportunidades en las que ayuden a nutrir nuestras audiencias internacionales, pero también sean relevantes para los que ven en Norteamérica y Estados Unidos. Me gustan esos lugares, hay partes interesadas en los tres países, pero hay mucho por trabajar", dijo Miles hace unas semanas, en una emisión del programa Trackside, de la estación de radio 107.5 en Indianápolis.

"En lo personal, creo que es emocionante, sea que acaben como carreras no puntuables o como parte del campeonato, son preguntas que tienen que ver con las fechas, podrían funcionar para el promotor local, IndyCar y NBC", agregó.

"Hay mucho por trabajar, (ver) qué oportunidades son, un mercado específico, probablemente hay mucho por decir sobre cómo abordaremos la oportunidad", concluyó el estadounidense. (Fuente: indycaraldia.com).