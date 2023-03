Fuerte reclamo en el Concejo por la extracción de árboles en el Camino 6

La asociación civil Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental Rafaela (ADAPA) manifestó ayer su "repudio por la extracción de árboles centenarios" que se lleva a cabo actualmente en el marco de la obra de ensanche del Camino Público N° 6, necesaria para su posterior pavimentación lo que mejorará la vinculación entre Ruta 34, la Variante de la misma y el área industrial.

La presidenta de la ong, Ana Paula Rosillo, y los integrantes de la misma, Hernán Alasia y César Casciola, plantearon el problema durante una reunión con el Concejo Municipal, ayer a media mañana. "En primer lugar, nosotros manifestamos nuestro enérgico repudio a la tala y deforestación de árboles en el Camino Público N° 6 ubicado en el área industrial, camino a la capilla de San Expedito. Consideramos que los árboles, entre ellos grandes ejemplares de eucaliptos y otras especies, no deberían haber sido extraídos para generar un camino nuevo", sostuvo la dirigente social. "Realmente se podía abrir un camino nuevo conservando los árboles que estaban en el sector, que son centenarios y muchos de ellos de entre 20 y 30 metros de altura. Por más que ahora planten un ejemplar de esas especies, nosotros no lo veremos más de esa altura pues se necesitan muchos años", expresó en declaraciones a la prensa tras el encuentro.

El sector empresario de Rafaela, a través del Centro Comercial e Industrial, y las asociaciones que nuclean a las firmas instaladas en el Parque Industrial y el Parque de Actividades Económicas, gestionan desde hace años la pavimentación del Camino Público N° 6 entre la Ruta 34 y la Circunvalación porque facilitará la logística, desde el ingreso de insumos hasta la salida de productos terminados. El proyecto comprendió dos licitaciones, por un lado la pavimentación que se financiará con fondos de Vialidad Nacional y que tiene en proceso una nueva licitación tras fracasar la primera, y por otro el ensanche del camino que originalmente incluía el corrimiento de alambrados y postes de energía eléctrica, como así también la donación de franjas de terrenos por parte de frentistas.

La iniciativa además incluía la extracción de especies arbóreas, lo que ayer denunció ADAPA en el Concejo. "Queremos políticas públicas que no avasallen los derechos de la naturaleza ni tampoco de los animales, y claro está tampoco los derechos humanos. Estos árboles son fundamentales para la conservación no solo de los ecosistemas de los que forman parte y de la biodiversidad de esa zona ubicada en la periferia de Rafaela, sino de la vida de las personas", subrayó Rosillo.

"Las políticas públicas deben estar orientadas a la preservación de los espacios verdes", insistió a modo de reclamo hacia el Municipio. Además, expresó que la entidad que presente "se opone al entubamiento de canales, los que deben poner en valor con corredores deportivos, culturales o gastronómicos como hacen cientos de ciudades de todo el mundo". "Las ciudades están yendo hacia un nuevo paradigma de integración con la naturaleza y los espacios verdes. Se preservan bosques, lagunas, canales", agregó.

Rosillo afirmó que "nosotros queremos que Rafaela sea un espacio en el que se cuide el medio ambiente, la naturaleza y los todos los animales. Ese fue nuestro reclamo ante el Concejo".

-¿Cuál fue la sensación después del encuentro con los legisladores de la ciudad?

-Nos fuimos con una victoria. Los concejales nos dijeron que no estaban al tanto de que iban a sacar esa cantidad de árboles. Pedimos saber el número de ejemplares que se están extrayendo para el ensanche del camino. Nos dijeron que lo iban a averiguar. Como también no estaban al tanto que iban a sacar tantos árboles, y en realidad ellos firmaron y aprobaron la ordenanza para que se realice esa obra pública, ahora van a plantear que se detenga la forestación. Creemos que las políticas públicas deben ir en defensa de la vida y de los ecosistemas en los que vivimos.