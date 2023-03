Crecen las presiones al gobernador por el envío de pliegos para el MPA

El gobernador, Omar Perotti, debe enviar esta semana los pliegos para la cobertura de los principales cargos tanto en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como el Servicio Público de Defensa Penal (SPDP). Y para cumplir con esa tarea debe elegir los candidatos de las ternas que recibió la semana pasada desde el Consejo de la Magistratura de la Provincia, encargado de llevar adelante los concursos.

En este escenario, el mandatario provincial prácticamente no tuvo agenda oficial este lunes, en el que debía evaluar con la ministra de Gobierno, Celia Arena y otros funcionarios de la mesa chica la decisión en torno a los candidatos. No se informó que haya definido las ternas pero en el "mientras tanto" surgen presiones desde distintas direcciones que buscan incidir en el proceso.

En el plano político, hay operaciones de todo tipo. La que mayor ruido hizo fue las gestiones del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Rafael Gutiérrez, para que el camarista santafesino, Roberto Prieu Mántaras, quien quedó en primer lugar del orden de mérito del concurso, se convierta en el nuevo fiscal General en reemplazo del rosarino Jorge Baclini. Desde la oposición legislativa sostienen que el titular del MPA debería ser de Rosario como un gesto para encabezar la lucha contra el narcotráfico entre otros motivos.

Ayer por caso el Sindicato de Trabajadores Judiciales envió una carta al propio Perotti para plantear que los fiscales y defensores deben ser "idóneos" para conducir sus respectivas áreas. "Habiéndose culminado el proceso de selección por el Consejo de la Magistratura Provincial con la elevación de las ternas de candidatos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en un proceso claro y transparente de cara a la comunidad y sin impugnaciones que pudieran menoscabarlo; éste Sindicato hace conocer su posición respecto a los criterios que ésta entidad gremial entiende se debe tener presente al momento de elegir a los mejores hombres y mujeres", señala la misiva.

"En tal sentido sostenemos se deberá considerar lo normado por la Constitución Nacional y Provincial con relación a la idoneidad para el acceso a los cargos públicos, lo cual sumado a la honestidad, el compromiso y la responsabilidad asumida por el Consejo de la Magistratura en la tarea de selección; resulta necesario ponderar aspectos superadores en la futura gestión de esos institutos", sostiene el escrito que lleva la firma de Juan Pablo Langella y Jorge Perlo, secretario General y secretario Ejecutivo respectivamente del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe.

Asimismo, el gremio plantea como "fundamental y sustantivo que los elegidos tengan plena conciencia del respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales, otros integrantes del Poder Judicial, y al movimiento obrero; y en especial con relación a la independencia del Poder Judicial que la vida democrática nos exige". Además consideró que debe "sumarse a los nuevos paradigmas referentes a la perspectiva de género y a los tratados internacionales que obligan a todos los poderes judiciales a un piso de igualdad para la administración de justicia y la progresividad en los derechos de los ciudadanos y ciudadanas".

En tanto, a fines de la semana pasada diputadas provinciales de diferentes bloques políticos de la Cámara de Diputados de Santa Fe exigieron "al Poder Ejecutivo el envío de pliegos de mujeres para la próxima renovación de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP)".

A modo de queja, puntualizaron que "desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal todos los cargos gerenciales del MPA fueron siempre ocupados por varones" a la vez que indicaron que "para avanzar en un Poder Judicial más democrático y transparente resulta indispensable que exista una representación igualitaria".

El documento afirma que "de las entrevistas realizadas surgieron muchas mujeres aspirantes a ocupar los cargos que se renuevan en el MPA y en el SPPDP, completamente formadas en perspectiva de género y preparadas para ser parte de las ternas". Las firmantes fueron Claudia Balagué, Rosana Bellati, Paola Bravo, Matilde Bruera, Lionella Cattalini, Maria Laura Corgniali, Lucila De Ponti, Agustina Donnet, Clara García, Erica Hynes, Gisel Mahmud, Mónica Peralta, Damaris Pacchiotti y Lorena Ulieldin.

Los pliegos que envíe Perotti deben ser tratados por la asamblea legislativa, por tanto se aprueban o no por el voto mayoría de 69 bancas, 50 de Diputados y 19 del Senado.