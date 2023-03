Clara García encabezó un almuerzo con más de mil dirigentes de organizaciones sociales

La diputada provincial por el Partido Socialista, Clara García, fue la invitada especial de un almuerzo del que participaron más de 100 organizaciones e instituciones representadas por referentes sociales, barriales, vecinas y vecinos de la ciudad de Rosario. “Es emocionante, en un momento tan difícil como este, que tantas organizaciones digan «presente»”, celebró la legisladora, ante más de mil personas que acudieron al Club Atlético Godoy, en Rosario. “Hay representantes de comedores comunitarios, copas de leche, asambleas populares, bibliotecas, vecinales, clubes de jubilados, militantes, religiosos con fuerte presencia territorial; son las instituciones que siempre salen primero en defensa de sus comunidades”, reconoció.

“En estos tres años, con un gobierno ausente e insensible –dijo en referencia a la gestión de Omar Perotti-, no solo se abandonaron los programas sociales, no solo les quitaron las herramientas y recursos a las organizaciones, sino también les negaron la escucha, la atención y sobre todo, la presencia”, criticó.

En contraposición, reivindicó las administraciones del Frente Progresista: “Demostramos cómo desde el gobierno provincial se puede trabajar junto a las organizaciones con otra escala, diseñar políticas sociales innovadoras, hacer obras públicas que igualen oportunidades. Necesitamos recuperar aquella fuerza, aquellos valores, aquella potencia. No era la vieja política de la dádiva –diferenció la legisladora-, sino la política confiando en las organizaciones. Con un Estado y sus funcionarios y funcionarias escuchando en el territorio, con programas para capacitación, con desarrollo de nuevas habilidades organizativas, con desafíos de llevar adelante empresas sociales. Estamos para cambiar la realidad juntos”, aseguró.

En ese marco recordó a Hermes Binner, quien “recorría cada barrio, pero no para la foto ni para prometer cosas imposibles, sino con la convicción de que esa era la vía de transformación, que las políticas públicas se construían de esa manera”.

También a Miguel Lifschitz, cuando decía que “en Rosario late el corazón de la justicia social y la igualdad. Allí había un ida y vuelta entre el Estado y las bases, con una escucha activa. Aprendiendo de ustedes –continuó- se crearon programas sociales que permitieron insertarnos en los barrios, que le competían a la violencia”.

En tal sentido, García mencionó el Plan Abre “que entraba a cada barrio vulnerable con obras y acciones sociales para las familias; luego el Abre Vida, que acercó al Estado a quienes tenían consumos problemáticos y a las familias que no sabían cómo enfrentar la situación; el Nueva Oportunidad, para los jóvenes vulnerables que hoy fueron abandonados, que son víctimas y victimarios frente a un Estado que les da la espalda. También abandonaron la posibilidad de combatir la violencia contra las mujeres y los programas que les permitían para los jóvenes como el Vuelvo a estudiar”.

En la oportunidad, estuvieron presentes en el encuentro los diputados nacionales Mónica Fein y Enrique Estévez, los diputados provinciales Lionella Cattalini y Joaquín Blanco, las concejalas Verónica Irízar, Mónica Ferrero y Susana Rueda, entre otros referentes.