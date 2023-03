Cattalini: "Hay que reformar el sistema de control de la Policía"

La diputada provincial, Lionella Cattalini, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley para reformular el Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe. La normativa establece entre sus puntos principales la necesidad de crear un mecanismo de control externo, autónomo y eficaz de sus actuaciones.

“Está comprobado que la calidad del control mejora de manera notable en los casos en los que el dispositivo está integrado por funcionarios especializados sin estado policial. Por eso, y para garantizar su transparencia creemos que debe estar conformado por representantes de las universidades, el Ministerio Público de la Acusación y de los colegios profesionales del ámbito judicial. Hay una realidad que se impone: las instituciones de seguridad pública tienen hoy serias dificultades de control y eficiencia en sus tareas, por complicidad ó impericia”, dijo Cattalini.

Asimismo expresó la importancia de “recuperar la confianza en la policía y en los agentes penitenciarios”. “Nos encontramos periódicamente con noticias que dan cuenta de agentes involucrados en delitos. Y si bien hay problemas de diferentes escalas -funcionarios que no reciben una denuncia o no acuden a un llamado, aquellos que filtran información reservada o de causas importantes, y casos más graves donde ya forman parte activa de bandas delictivas- la sensación que prevalece en la sociedad es la de total impunidad”, señaló.

Por último resaltó la importancia de la prevención de las conductas delictivas dentro de las fuerzas. “Sancionar a funcionarios que cometen delitos es importante, como lo es también modificar las prácticas que dan origen a las ilegalidades y la cultura institucional que las promueve y fortalece. Es imprescindible que trabajemos en la prevención y en la recurrencia de infracciones, detectando patrones e impulsando soluciones”, concluyó.



LEY CONTRA LA COMPRA Y

VENTA ILEGAL DE CABLES

En materia de seguridad, cabe recordar que el Senado santafesino dio el jueves 9 de marzo pasado la media sanción que faltaba para convertir en ley el proyecto de la diputada socialista, Lionella Cattalini, y el diputado Oscar Martínez (FR) para la creación del “Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales no ferrosos”.

El objetivo principal de la creación de este registro surge a partir de la ola de robos de cables que se viene sucediendo en la provincia de Santa Fe y permitirá blanquear a vendedores a titulares o responsables de comercios y locales, y a quienes realicen actividades de carácter comercial o industrial en forma permanente o eventual con metales no ferrosos, quienes además deberán llevar un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen.

"El robo de cables es uno de los delitos que más daños ocasionan. Cada vez son más los barrios que se quedan sin servicios de luz, cable, internet, y vecinos y vecinas que sufren los robos de picaportes, medidores de agua, de gas, porteros eléctricos, etc, debido al valor de estos materiales”, explicó Cattalini a la vez que aseguró que “esta nueva herramienta con la que contará el gobierno provincial permitirá controlar y clausurar aquellos negocios que no puedan dar cuenta del origen de esos materiales”.

En el mismo sentido, la legisladora contó que " junto al diputado Oscar Martínez trabajamos este tema en audiencias públicas en las cuales participaron todos los actores que son damnificados en forma directa por el robo de cables y esto permitió entender que existía un vacío legal que diera cuenta de los establecimientos legales en contraposición a las operaciones de grupos organizados que aprovechan un activo circuito ilegal para su reducción y reventa clandestina de materiales no ferrosos”.

El Registro incluirá a quienes estén vinculados a la comercialización e industrialización de estos metales: desarmaderos, chatarrerías y depósitos cualquiera fuera su denominación. Y a partir de esta ley el Estado provincial puede realizar la inspección, control y clausura de los establecimientos que no estén inscriptos y no informen sus actividades.