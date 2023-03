El presidente Alberto Fernández inauguró ayer un edificio de la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en el municipio bonaerense de Merlo, y se refirió a la interna que sacude al Frente de Todos, al pedir cerrar los oídos "a los barullos de la política" y escuchar "el murmullo de la gente".

Dirigiéndose a los asistentes, el jefe de Estado les instó a "que no pierdan el aliento, que perciban y que vean. Porque ese desaliento atenta directamente contra la credibilidad de la política. Y todos sentimos que todo lo que pasa es culpa de la política. Pero les pido que reflexionen porque, en medio de tanto barullo, hay dos miradas de país".

"La política hace mucho barullo, es verdad, y yo trato de cerrar mis oídos al barullo de la política y trato de escuchar el murmullo de la gente", dijo Fernández. "Teníamos que hacerle frente a una deuda que nunca se debió haber tomado, tuvimos una pandemia, una guerra, una sequía", enumeró en su discurso.

Y volviendo a criticar a la oposición, agregó: "Los que dicen que no se deben construir hospitales porque no hay médicos, que las universidades sobran porque los hijos de los pobres no estudian, esos nos quitan el aliento, pero no se dejen desalentar".

El jefe de Estado inauguró un edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud, el primero que entrará en funcionamiento en el nuevo campus de la Universidad Nacional del Oeste, y que beneficiará a 6.500 estudiantes de la Licenciatura en Enfermería.

Al recordar que este lunes se cumplieron tres años de las medidas de aislamiento social para evitar la circulación y contagio del COVID-19, el Presidente destacó que, desde entonces, se está "poniendo en pie y mejorando el sistema de salud de Argentina, educando enfermeros y enfermeras para que puedan brindar en la salud pública la atención a cada argentino y argentina que lo necesite". (NA)