Con críticas a la Justicia, Fernández inauguró el Foro Mundial de DDHH

El presidente Alberto Fernández dio ayer el discurso de apertura del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se realizará durante toda la semana en Buenos Aires, donde apuntó duro contra la Justicia, al acusarla de ser "el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina".

"Queda pendiente la reforma del Poder Judicial, soñamos con un Poder Judicial que deje de actuar como el brazo ejecutor de los poderes fácticos de la Argentina", sostuvo el mandatario en la ceremonia realizada en el CCK.

Fernández también apuntó contra el neoliberalismo y los movimientos antidemocráticos: "El neoliberalismo está atentado contra los pilares de la vida, organicémonos bajo ,la bandera de los derechos humanos para que las democracias sean instrumentos de igualdad". Sostuvo que "no hay derechos humanos sin democracia, ni democracia sin derechos humanos y que "las democracias crujen frente a los poderes concentrados" y que "a eso hay que decirle basta".

Fernández además alertó que hay una "avanzada global de fuerzas antidemocráticas que promueven la xenofobia o el odio de género" y consideró que "la desigualdad es la madres de todas las batallas".

"El tercer foro mundial de DDHH tiene un sentido especial, el pueblo argentino ha hecho de los DDHH una política de Estado con 40 años de lucha. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son las parteras de nuestra democracia, a ellas nuestra gratitud y hoy están aquí los 30 mil compañeros detenidos desparecidos", señaló en su discurso leído.

El Presidente reafirmó su "compromiso por encontrar los cuerpos (de desaparecidos) que aún faltan, el trabajo del cuerpo forense y los organismos es reconocido en todo el mundo", y agregó: "Tenemos que encontrar los nietos que faltan y desconocen su identidad".

"Exigimos que los represores digan donde están los compañeros que aún no sabemos dónde están, es momento de romper el pacto de silencio que durante tantos años mantuvieron, háganlo ahora", pidió, mientras que luego completó: "Cada represor juzgado debe cumplir condena en cárcel común".

Acompañaron sobre el escenario al mandatario el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla; la referente de Madres "Tati Almeida; el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y Fernanda Gil Lozano, directora del Foro Mundial de Derechos Humanos.

En este marco, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, señaló que "tras 40 años la democracia hay que cuidarla, fortalecerla y defenderla, porque costó mucha sangre lograrla". Y remarcó que "hay que exigir una democracia, por ejemplo, sin presos políticos, y un poder sin mafia judicial", además de fustigar que "este partido judicial no siga investigando el atentado a la querida vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner.

En tanto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó que "si se violan los derechos humanos las democracias se debilitan y dejan de ser democracias", pidió "una reforma judicial" y "no seguir con jueces cómplices", y criticó "el golpe militar en Perú". Planteó la idea de "buscar la unidad en la diversidad, con objetivos comunes" y consideró que este Foro "es el lugar para hacerlo". "¿Después de este encuentro qué, catarsis?", se preguntó el activista por los derechos humanos, y respondió: "O hechos concretos para avanzar en las políticas públicas".

Participaron del encuentro referentes del Grupo de Puebla como Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), el coordinador del grupo, el chileno Marco Enríquez-Ominami, y el jurista español Baltasar Garzón. También asistieron ministros, intendentes y sindicalistas, entre otros representantes del oficialismo.



HABLA CRISTINA

La tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH2023) comenzó este lunes en la ciudad de Buenos Aires, con una amplia convocatoria que incluye la presencia de referentes de derechos humanos de todo el mundo, 15 mil inscriptos, 1.200 actividades y las presencias del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El foro, organizado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH Unesco), se lleva a cabo en cuatro sedes en simultáneo: Espacio Memoria exESMA; Centro Cultural Kirchner (CCK), Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FADU) y Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En tanto, hoy a las 17, también en el CCK, el Grupo Puebla llevará a cabo la actividad "Voluntad Popular y Democracia", que contará para el cierre con la presencia de la Vicepresidenta, en un debate en el que expondrán, previamente, los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia).

El FMDH2023 será el "mayor encuentro internacional de activistas" por los derechos humanos a nivel mundial y se dará en el marco de la conmemoración de los 40 años del retorno democrático en Argentina, un hecho que atravesará distintos ejes de debate durante el foro. (NA-Télam)