Macri pasó por Rosario y dejó críticas para Perotti

En el marco de la presentación de su libro “Para qué”, organizada por Fundación Libertad en el Salón Metropolitano en Rosario, el expresidente Mauricio Macri se refirió a la situación de inseguridad en la ciudad y la provincia de Santa Fe.

“Todo pasa por fijar prioridades y el combate al narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia argentina”, afirmó. “Si perdemos la sensación de libertad, no hay futuro. Tenemos que actuar ahora, que todavía estamos a tiempo”, recalcó, acompañado del diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, el diputado nacional, Mario Barletta y los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin.

Macri sostuvo que la gestión de Omar Perotti al frente de la Gobernación “ha sido muy pobre” y expresó que no se ha empoderando ni mejorando las fuerzas de seguridad, “que es el único camino y en el que nos basamos nosotros, trabajando en red con los equipos de combate del narcotráfico del mundo. Todo lo que hay que hacer es lo contrario a lo que se hizo en Santa Fe”, consideró. “Tenemos que trabajar en red con las demás fuerzas de seguridad del país. Todo lo que hay que hacer -para combatir el narcotráfico- es lo contrario de lo que se hizo en Santa Fe con Perotti, ahora lo quiere revertir, pero el daño está hecho. Espero que cuando Juntos por el Cambio gobierne algo haya cambiado”, expresó dando por sentado que Juntos por el Cambio o el frente de frentes que está en construcción tomará el control del gobierno santafesino en diciembre.

A su vez, Macri manifestó que el actual gobierno nacional “ha sido cómplice en favorecer el crecimiento del crimen” y añadió: “Esto es consecuencia clara de políticas equivocadas y perversas. Hay que trabajar de manera coordinada, ellos no trabajan en conjunto ni siquiera con los de su mismo partido político, son campeones mundiales del desquicio”. Para el ex presidente, la gestión de Alberto Fernández es una “pesadilla”.

Macri llegó a media mañana a la ciudad del sur santafesino y rápidamente declaró “vengo a apoyar a los rosarinos”, en una jornada en la que se reunió con empresarios, dirigentes del PRO y de otros espacios políticos, como del radicalismo. “Vamos a hacer desaparecer el miedo de Argentina”, sostuvo Macri durante su exposición en el salón Metropolitano ante más de 500 personas, acompañado en el escenario por el titular de Fundación Libertad, Gerardo Bongiovani y el periodista Marcelo Fernández. “Ya hemos demostrado que podemos hacer cosas buenas, esas mentiras que se caen ahora son oportunidades para trabajar de manera sana, en equipo, siendo parte del mundo, no podemos seguir apoyando dictaduras, todo es un combo. Habíamos hecho mucho con mucho esfuerzo, no sin errores, pero habíamos llegado a un rumbo correcto. Habrá que hacer el esfuerzo para llegar. Los argentinos estamos empoderándonos, esta pesadilla se va a revertir”, afirmó como si participara en una carrera electoral a la que nunca se inscribió oficialmente.

“Hay que volver a invertir, usar Inteligencia, trabajar coordinadamente y en conjunto. Acá no trabajan juntos, ni siquiera con el partido propio, son campeones mundiales del desquicio”, sostuvo Macri.

En otro tramo, sostuvo que “la Argentina necesita un shock de orden”, y volvió a echar mano sobre liderazgo en la Selección argentina durante su desempeño en el Mundial Qatar, donde sumó la tercera Copa. "Un esquema donde cada uno trabaja para el conjunto, donde cada uno puso su parte para que las cosas funcionen", señaló Macri, quien luego de la presentación compartió un lunch en la nueva sede de Fundación Libertad y luego visitó la empresa agrotecnológica Bioceres, que cotiza incluso en la Bolsa de Nueva York.

Por su parte, Angelini aseveró que, además de presentar su libro, Macri “vino a dar todo su apoyo a la situación que estamos viviendo en Rosario y en la provincia, mostrando el camino de que se puede salir adelante y que no necesariamente la ciudad tiene que sufrir esta catástrofe”.

En ese sentido, el legislador santafesino señaló: “Nos reunimos con el intendente Pablo Javkin para estar a disposición porque en esto no tiene que haber miserias políticas, sino trabajar todos juntos, porque nosotros sabemos qué hay que hacer en Rosario, donde ha quedado demostrado que hay un Estado absolutamente ausente”.