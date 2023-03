A 3 años del primer caso de coronavirus en Rafaela

El viernes 20 de marzo de 2020 comenzó en Argentina el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) que se extendería, en principio, hasta el siguiente 31 de marzo, con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el país. El día anterior, a través de un decreto, lo había comunicado el presidente Alberto Fernández, y según los datos que el Ministerio de Salud había difundido el día anterior, desde el 3 de marzo, cuando se registró el primer caso positivo de coronavirus en el país, se habían contabilizado 97 infectados en 11 jurisdicciones y tres de ellos habían muerto. “Nadie podrá moverse de su residencia”, aclaró el mandatario, que acababa de mantener una reunión en la Quinta de Olivos con gobernadores, ministros y funcionarios, con quienes acordó el decreto 297/2020 que oficializó el inicio de la cuarentena.

Desde entonces, comenzó una “nueva normalidad” y la vida de todos los argentinos cambió para siempre. Los barbijos, el alcohol en gel, la ventilación de los espacios cerrados, el lavado de manos y el distanciamiento social se volvieron parte del día a día, aunque algunos no respetaron esas normas. Curva de contagios, aumento exponencial de casos, primera ola, camas de terapia intensiva saturadas y testeos PCR fueron algunos de los términos que comenzaron a repetirse hasta el hartazgo. Además, se paralizó la actividad económica, se suspendieron las clases, quedaron prohibidas las reuniones sociales, se cancelaron todos los eventos y espectáculos y se cerraron locales y restaurantes. Las calles quedaron vacías: solamente estaba permitido ir a trabajar, en caso de que la actividad fuera considerada como esencial, y hacer las compras en el mercado más cercano.

Bajo este panorama, un día después, el 21 de marzo del 2020, Rafaela tuvo su primer caso de Covid-19. La paciente cero fue una mujer de 40 años, M. E. González, que viajó a Canadá y a su regreso se aisló, se le hizo un hisopado y los resultados fueron positivos. Afortunadamente, fue dada de alta a los 8 días y se convirtió en la primera paciente recuperada de la ciudad. Se trató de uno de los 4 casos en los que se estaba aguardando el resultado de la muestra enviada al Instituto Malbrán.

Tan sólo unos días después, el 9 de abril del 2020, Rafaela tuvo su primera víctima fatal por coronavirus. Se trató de un hombre mayor de 65 años que había ingresado al Hospital ¨Dr. Jaime Ferré¨ el pasado 31 de marzo, presentando un cuadro respiratorio complejo. El mismo permaneció internado en la unidad de terapia intensiva para pacientes con coronavirus, con asistencia respiratoria mecánica, de acuerdo a lo informado por la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud, desde la cual manifestaron además que el fallecido contaba con varias comorbilidades que lo aquejaban. "Había estado de viaje en contacto con personas infectadas, lugar donde contrajo COVID-19", señalaron.

Lo cierto es que desde aquel 21 de marzo del 2020 a este 21 de marzo del 2023, a 3 años del inicio de esta pandemia que fue muy complicada para muchos (o 1.095 días), con un virus mortal que había nacido en la localidad china de Wuhan, fueron 26.122 los casos positivos registrados en Rafaela (7.000 en el primer año) y 344 fallecimientos. Y desde aquel sábado hasta la primera vacuna transcurrieron 282 días, mientras que al día de hoy más del 94% de los rafaelinos ha completado el esquema de vacunación contra el Covid-19, pasando de una dosis en el inicio, en diciembre del 2020, a 5 dosis en la actualidad, ya con la pandemia en retirada y sin precedentes en la historia universal.

De acuerdo al último reporte de vacunación Covid que dio a conocer la Dirección Regional de Salud el pasado 22 de febrero, se aplicaron en la zona, en los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, 835.153 dosis, de las cuales 321.840 se colocaron en el hospital local. Y en cuanto a las vacunas aplicadas en Rafaela, 112.156 rafaelinos tienen una dosis, 104.764 cuentan con dos dosis y 112.948 han recibido la dosis adicional o refuerzo, mientras que casi el 90% de los niños entre 3 y 11 años (17.133) fue vacunado con una dosis.



3 AÑOS DE PANDEMIA

El aislamiento, que en un principio era hasta el 31 de marzo de 2020, comenzó a extenderse con el paso de las semanas. Primero se aplazó hasta el 10 de abril y luego hasta el 26 de ese mes. Cada aproximadamente 15 días, se oficializaba una nueva prórroga. Poco a poco, empezaron las flexibilizaciones. El 24 de junio, se estableció en 19 provincias el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), que permitía el regreso de algunas actividades siempre y cuando se respetaran los protocolos sanitarios. Buenos Aires y la Ciudad, que eran los distritos que más casos registraban, no tuvieron ese beneficio. Para entonces, una batería de medidas económicas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las ayudas a comercios e industrias intentaban traer calma a una situación social desesperante, tomando en cuenta la situación negativa de arrastre con la cual el Gobierno había asumido el 10 de diciembre de 2019.

Ya en 2021, gracias a la llegada de las primeras vacunas, algunos distritos como la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy aplicaron el regreso a la presencialidad en las clases. No obstante, en mayo de 2021 comenzó la segunda ola de contagios y la situación se recrudeció. Ante el peligro de colapso en el sistema sanitario y el vertiginoso aumento de los casos positivos, se dio marcha atrás y se estableció una nueva cuarentena estricta de nueve días. Esa fue la última de ese tipo que vivió el país. Mientras que la tercera ola de contagios fue con la variante Ómicron, a fines de 2021 y principios de 2022, de la cual se decía que era mucho más contagiosa, aunque la vacunación masiva ya estaba consolidada en la ciudad y en la provincia.



NÚMEROS

En el primer año de la pandemia, se registraron 2,1 millones de infectados y 52.000 muertos por coronavirus en el Mundo; en el segundo año, 9 millones de contagios y 127.000 víctimas fatales, mientras que en este tercer aniversario, los casos acumulados superan los 10 millones y los fallecidos son poco más de 130.400.



CONTAGIOS Y

MUERTES EN EL PAÍS

2021: en el primer año de pandemia, Argentina registraba 2.100.000 de infectados por coronavirus y 52.000 muertes.

2022: a dos años del inicio de la cuarentena, el país ya registraba 9.004.829 contagios y 127.439 víctimas fatales. Es decir, que hubo más del 400% de aumento de casos y casi se triplicó la cantidad de fallecidos.

2023: en el tercer año, se contabilizaron 10.044.957 contagios y 130.472 víctimas fatales.



VACUNAS

* Al día de hoy se distribuyeron en Argentina un total de 127.254.342 dosis. De ellas, se aplicaron 115.104.910 dosis.

* Vacunados con esquema inicial (una dosis): 41.158.114 personas.

* Vacunados con esquema completo (dos dosis): 38.040.627 personas.

* Vacunados con dosis adicional (tres dosis): 3.172.523 personas.

* Vacunados con primer refuerzo: 22.644.70 personas.

* Vacunados con segundo refuerzo: 8.123.492 personas.

* Vacunados con tercer refuerzo: 1.949.108 personas.