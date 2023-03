“Tristes, con bronca, hicimos las cosas bien y lo perdemos por errores nuestros”

Atlético de Rafaela atraviesa por su peor momento en la temporada 2023 de la Primera Nacional. Luego de un comienzo alentador, con resultados que lo acompañaban, sumó dos derrotas seguidas y ahora se le viene una parada ‘brava’ ante el líder que tiene la zona B: Quilmes.

La ‘Crema’ cayó por la mínima en su visita a Gimnasia de Jujuy y sobre ello, Fabricio Fontanini, uno de los referentes del plantel señaló: “Nos vamos tristes, enojados, hicimos bien las cosas pero por errores nuestros perdemos el partido”. Y luego sumó: “Hicimos un sacrificio enorme en una cancha complicada, con calor, pero no se nos pudo dar”.

A la hora de analizar lo realizado por el equipo, el ‘Muro’ indicó: “Creo que los primeros 15, del viernes por la noche, fueron muy buenos, el sábado habíamos comenzado bien pero una desatención nuestra nos costó caro”. Y no deparó en la autocrítica: “Nos pasó contra Ferro, ahora de vuelta, tenemos que corregir eso y seguir para adelante que esto es largo”.

El encuentro ante el Lobo jujeño no se pudo completar el viernes por la noche debido a un corte de luz, y fue reprogramado para la tarde del sábado. Sobre ello, Fontanini fue claro: “No creo que haya perjudicado, el cambio fue para los dos, sí que era un marco distinto por la temperatura de un horario y otro, los primeros 15 fueron muy buenos, teníamos la pelota, pero ya está, no hay que buscar excusas, sí nos vamos con bronca, tristes porque queríamos llevarnos algo de acá y nos volvemos con las manos vacías”.