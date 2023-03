¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Poesía?

“Para mí la poesía no ha sido un propósito, sino una pasión", dijo alguna vez Edgar Allan Poe. En este Día Mundial de la Poesía, se celebra una de las formas más preciadas de la expresión e identidad lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de la humanidad y de los valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz.

La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro.

En un primer momento, se tomó la idea de establecer la fecha del 23 de abril, pero coincidía con otra importante en el calendario cultural: el Día Mundial del Libro.

Aunque el espíritu es el mismo, el Día Mundial de la Poesía no lleva el mismo nombre en todos los países y regiones. En Europa, se llama la Primavera de los Poetas, mientras que en Colombia es la Común Presencia de los Poetas.

Actualmente, se realizan recitales de poesía y actividades en torno a promover la escritura, que funcionan como cruce entre las letras y otras artes.



EL ORIGEN

Aunque no hay datos precisos sobre el origen de la poesía, algunos estudiosos creen que se remonta a las primeras inscripciones jeroglíficas de carácter religioso, realizadas en el año 2.600 a.C. El llamado “Poema de Gilgamesh” es uno de los registros más antiguos, realizado en tablillas de arcilla. El texto habla de las aventuras de un rey con dioses, mortales y gigantes.



ACTIVIDADES

Rafaela también se nutre de la poesía. Todos los años, poetas rafaelinos exponen sus trabajos en diferentes eventos, así como también en la clásica Semana del Libro, donde se promueve su lectura.

El Fondo Editorial Municipal, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, tiene en su haber varios poetas que ganaron el premio y pudieron publicar su poemario. Luisina Valenti con "Cosas que quedaron lejos” (2020) y Rita Chiabo con "La Perla del Oeste" (2021) son dos de los ejemplos más actuales.

De hecho, el próximo 23 de marzo, Rita Chiabo presentará su libro en el Museo Histórico Municipal, a las 20:00 y contará con la presencia de las artistas Cecilia Pavón, Julia Enríquez y Daiana Henderson, quienes realizarán una lectura de poesía conjunta. Rita se formó con Fabián Casas y Cecilia Pavón. Formó parte de la antología de jóvenes poetas de la Bienal de Arte de Buenos Aires (Mansalva, 2017), editó Domingo (fanzine autoeditado, 2019), La Belleza Contenida (Danke, 2020) y forma parte de la antología de jóvenes poetas curada por Cecilia Pavón (Alfaguara, 2022).



El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar su visibilidad en los medios.