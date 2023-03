BMW Group espera un crecimiento rentable

Con la perspectiva de un crecimiento rentable en un entorno comercial persistentemente desafiante, combinado con un aumento muy dinámico en las ventas de vehículos eléctricos, BMW Group mira hacia el año fiscal 2023, con la inercia de éxito del año pasado, basado productos en altamente atractivos y tecnológicamente sobresalientes. La compañía está tomando este impulso mientras se prepara para el lanzamiento de su próxima generación de productos, los modelos Neue Klasse, en dos años. Las fortalezas probadas del presente y el enfoque en tecnologías orientadas al futuro sentarán las bases para el éxito de esta futura generación de productos.

Los principales impulsores de crecimiento en 2023 serán los vehículos eléctricos de batería (BEV), así como los modelos del segmento Premium de gama alta, como el nuevo BMW Serie 7, el BMW X7 actualizado y la familia de modelos Rolls-Royce. En este segmento superior, BMW Group espera un crecimiento en el rango porcentual medio de dos dígitos para el año fiscal actual, y es probable que los modelos BEV crezcan en el rango porcentual alto de dos dígitos. En general, BMW Group espera que sus entregas a clientes de todo el mundo aumenten ligeramente en el segmento automotriz en 2023.

Al mismo tiempo, BMW Group se esfuerza por lograr un alto nivel de rentabilidad en su negocio principal y tiene como objetivo un margen EBIT del 8 al 10% en el segmento automotriz para el ejercicio fiscal. Cabe señalar que desde la consolidación total de BMW Brilliance Automotive, el margen EBIT ya no es directamente comparable con los competidores.

“BMW Group muestra un alto grado de resiliencia, especialmente en condiciones desafiantes. La compañía anticipa los desarrollos en el entorno económico en una etapa temprana y actúa en consecuencia”, comentó Oliver Zipse, Presidente del Consejo de Administración BMW AG, en Múnich el miércoles pasado. “Un alto nivel de flexibilidad, combinado con nuestro desempeño operativo, demostró ser una combinación eficaz para garantizar el éxito de BMW Group, incluso frente a vientos en contra y aprovechando las oportunidades de crecimiento rentable.”

“BMW Group está demostrando que puede hacer ambas cosas: administrar la mayor transformación de la compañía y mantener su rentabilidad. Nuestra cartera de productos extremadamente sólida, en particular nuestra impresionante gama de vehículos eléctricos y modelos de gama alta, hace que ambos sean posibles para nosotros”, dijo Nicolas Peter, Miembro del Consejo De administración de BMW AG, responsable de Finanzas. “Generamos el gasto para innovaciones a partir del flujo de caja actual. Como antes, nuestro enfoque BMW sigue centrado en el futuro rentable y sustentable de la compañía.”



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El año pasado, BMW Group duplicó con creces sus ventas de modelos BEV a más de 215,000 unidades, lo que subraya su papel como pionero en la movilidad eléctrica. Una vez más, la compañía entregó significativamente más vehículos totalmente eléctricos a clientes que sus competidores europeos directos y también significativamente más que la mayoría de los nuevos actores asiáticos y estadounidenses.

En combinación con la creciente eficiencia de sus motores de combustión interna, BMW Group está contribuyendo así a la protección del clima y pudo reducir notablemente las emisiones de CO₂ de la flota, particularmente en Europa: según cifras preliminares, las emisiones de la flota de la UE cayeron a 105 gCO₂/km en 2022. Por lo tanto, BMW Group superó significativamente el valor objetivo de 127.5 gramos de CO₂/km para su flota. Se espera una nueva reducción en 2023.

Con respecto al crecimiento de las ventas de vehículos completamente eléctricos, BMW Group señala que no solo los clientes existentes de la compañía están cambiando a vehículos con sistemas de propulsión completamente eléctricos, sino que los clientes de otras marcas, en particular, también están optando por modelos BEV de BMW Group. De esta forma, la compañía pretende seguir ganando segmento del mercado en el futuro.



2023

En los primeros dos meses del año, BMW Group pudo más que duplicar sus ventas de vehículos totalmente eléctricos, en comparación con el mismo período del año anterior. El crecimiento fue desproporcionadamente fuerte en China, donde las ventas de modelos BEV de la compañía se triplicaron con creces en el año hasta fines de febrero.

Con el lanzamiento del nuevo BMW Serie 5 y el BMW i5 totalmente eléctrico este año, BMW Group tendrá una oferta de modelos BEV en prácticamente todos los segmentos importantes de su negocio. La gama se completará a finales de año con el BMW iX2 totalmente eléctrico y por primera vez el próximo año, cuando el primer modelo Touring totalmente eléctrico haga su debut en el BMW Serie 5.



MINI Y ROLLS-ROYCE SERÁN

TOTALMENTE ELÉCTRICAS

La marca MINI va camino de un futuro totalmente eléctrico desde principios de la década de 2030. El MINI Concept Aceman brindó un primer vistazo a la nueva familia MINI en el verano, un nuevo concepto de vehículo para el segmento de vehículos compactos Premium: totalmente eléctrico, sin cromo ni cuero, y con un diseño completamente nuevo. Los primeros vehículos eléctricos de la nueva familia MINI se lanzarán al mercado este año.

La producción del nuevo MINI Countryman también comenzará en 2023 en la planta de BMW Group en Leipzig. El modelo crossover se ofrecerá tanto con un tren motriz puramente eléctrico como con motores de combustión interna. El único descapotable del mundo con un sistema de propulsión puramente eléctrico también proviene de MINI: una edición limitada del MINI Cooper SE Convertible estará disponible en Europa a partir de abril y garantiza un go-kart feeling exclusivo al aire libre.

En 2030, la marca Rolls-Royce también tendrá una oferta exclusivamente eléctrica, comenzando con el primer Rolls-Royce Spectre totalmente eléctrico, que celebró su estreno mundial en 2022, con los primeros vehículos entregados a clientes a partir de este año.