Lucido festejo en el cincuentenario de la Escuela Nº 302

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Un domingo 19 de marzo memorable ha vivido la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 302 "Aarón Castellanos".

Todo comenzó a las 11 horas en el emotivo acto oficial llevado a cabo en el SUM "Antonio Bonini" con la presencia del presidente comunal Gabriel Bono, el senador Alcides Calvo, los directores salientes Juan Carlos Jalit y entrante Daniela Cervetti, la secretaria de gestión territorial Rosario Cristiani, el delegado de la regional III Gerardo Cardoni, la supervisora de enseñanza media región III Daniela Rossler, la coordinadora pedagógica Fabiana Stegler, coordinadora de escuela medias Pierini, la presidente comunal de Colonia Cello María del Carmen Heck, cuerpo de profesores, alumnos, exalumnos, cooperadores actuales y quienes formaron la primera comisión allá por 1973.

Luego a las 13 horas unas 400 personas asistieron al salón social de C. A. Florida para participar del almuerzo del reencuentro.

En el ingreso al mismo fue entregado a los comensales un muy bien logrado folleto ilustrativo resumen de los 50 años de la escuela que siempre albergó a jóvenes no solo de Clucellas, sino también de localidades como: Colonia Cello, Colonia Iturraspe, Estación Clucellas, Saguier, Santa clara de Saguier y Villa San José, entre otras.

Durante el acto se escucharon palabras de la exalumna de la quinta promoción y exdocente Beatriz Chiabrera de Marchissone, luego un grupo de estudiantes alegraron la fiesta con una murga con un ritmo muy particular.

Después de ver un video que mostró a cada una de las 46 promociones con música de época se produjo la actuación del exalumno Juan Manuel Lorenzatti de Estación Clucellas quien canto tangos clásicos.

Después del brindis del cual participaron las autoridades políticas y educativas actuó ante los asistentes con temas melódicos el exalumno de la décimo cuarta promoción Iván Bielsa, actualmente residente en San Francisco.

Como cierre del festejo se pudo apreciar la actuación del conjunto folclórico local "Los del 12" con temas folclóricos.

Cada uno de los protagonistas se han sentido parte de su historia, en este reencuentro que permitió recordar y compartir vivencias nostálgicas, alegres, momentos imborrables de nuestro ayer para hacia un futuro promisorio.