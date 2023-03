Comenzó "Hay Equipo"

“Hay equipo” comenzó su octava edición. El programa, impulsado por la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con participación activa de las subsecretarías de Salud y de Deportes y Recreación, tiene el objetivo de realizar controles médicos a niños, niñas, adolescentes y adultos que realizan actividades deportivas. Cada año, aproximadamente 6.000 personas pasan para hacerse los controles y obtener el apto deportivo.

Desde hace ocho años, "Hay Equipo" realiza exámenes físicos completos, que comprenden los kinesiológicos, médicos generales, con electrocardiograma y odontología, a cargo de profesionales de la salud que los llevan adelante en el Ómnibus Sanitario. Los mismos otorgan un apto deportivo para actividades de baja y mediana complejidad; aunque también evalúan estudios que aporten los deportistas de alta complejidad.

Desde este lunes el Ómnibus Sanitario se encuentra en la plaza 25 de Mayo, atendiendo los días lunes, martes y jueves, en el horario de 17:00 a 20:00, siempre, cabe resaltar, con turno previo .Para solicitar los turnos, deberán comunicarse al whatsapp 3492 575917. Allí se recibirán mensajes de texto (no llamadas), y se les otorgará día y hora para que puedan llevar a cabo la evaluación médica.

En oportunidad del lanzamiento del programa para el año 2023, el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti destacó que se van a establecer varios puntos de la ciudad donde, a lo largo del año y siempre en horas de la tarde, puedan acercarse a realizarse el apto físico. “Es un importante programa dado que está orientado hacia los deportistas y toda la gente, sea niños, adolescentes o mayores que realizan alguna actividad deportiva. Debemos destacar que es un programa universal, dirigido a todos y es gratuito, cosa que no es fácil en este momento conseguir. Aquí se realiza un examen clínico, con electrocardiograma, un examen odontológico y uno kinesiológico, todo esto acompañado por auxiliares de enfermería para poder obtener un apto para actividades físicas, sobre todo, de baja y mediana complejidad”, indicó Lanzotti.

“En la medida que vayan pidiendo los turnos nos iremos ordenando para recorrer los distintos barrios y así llegar lo más cerca posible de la gente”, añadió el subsecretario de Salud municipal. “Creemos que es importante destacar la metodología, donde le pedimos a la gente que venga con la ficha médica previamente informada, eso lo van a poder hacer también por el mismo whatsapp donde piden el turno y para los deportistas que lo requieran o para aquellos que deseen, también pueden optar por traer su propio certificado con los estudios previos en caso de que hagan alta competencia o que tengan alguna cuestión de salud que quieran comentarle al médico que está en el ómnibus”.

“Además este año sumamos que vamos a enlazar la información que vamos obteniendo en Hay Equipo con los centros de salud, cosa que todos los informes que se elaboren en Hay Equipo también se repliquen en forma digital en todos los centros de salud a través del sistema SICAP, Sistema para la Atención Primaria de la Salud de la Provincia”, informó Lanzotti.

Por su parte, el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio indicó que “continuamos con este programa que ya lleva ocho años. Este año se optó por la modalidad, para poder abarcar de la mejor manera a todos los barrios, que el ómnibus va a estar 15 días en cada uno de los cuatro sectores seleccionados. Como punto de referencia central va a estar en la plaza 25 de Mayo, en el sector Norte va a estar en el CIC del barrio Monseñor Zazpe, en el Oeste va a estar en el Centro de Día, ex Club policial, y en el Sur va a estar en el DIAT del barrio 2 de abril para descentralizar de la mejor manera el programa”.