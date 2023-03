"Estuvimos a la altura de las circunstancias"

El León ya dejó atrás la derrota del regreso a la tercera categoría del Fútbol Argentino del día viernes en Salta ante Central Norte. Maximiliano Barbero y su cuerpo técnico arrancaron este lunes con el foco en Sarmiento de Resistencia, el único equipo que ha ganado los dos partidos jugados hasta el momento en la Zona 4.

De todos modos, queda espacio para el análisis de lo que significó esa presentación con resultado negativo, pero apuntando más que nada al rendimiento futbolístico. En diálogo con LA OPINIÓN, el entrenador expresó primero en cuanto a la parte positiva desde su óptica que "hicimos un partido aceptable en el trabajo táctico defensivo, creo que fue muy bueno, se cumplió por ahí lo que sabíamos que podía hacer el rival. Creo que el partido sufre un quiebre en el momento del penal, pero fue importante que en ese momento no reaccionamos para mal, ni fuimos asediados por el rival, sino que salimos a presionarlos mas arriba y dividir un poco mas el juego".

En cuanto a la parte del vaso medio vacío para su equipo, manifestó que "obviamente las falencias están en el funcionamiento ofensivo, pero son jugadores que recién se están conociendo. Defenderse por ahí es lo mas fácil, y generar funcionamiento ofensivo y conocimiento lo mas complicado. Fue el segundo partido que tuvimos en esta preparación, aquellos primeros 60 minutos en el amistoso con Libertad de Sunchales y ya estos 90 por los puntos, y ante un grande de la categoría que estaba necesitado por ganar".

A modo de conclusión, acotó que "creo que en líneas generales el partido fue positivo, hay mucho por trabajar y corregir, me parece que estuvimos a la altura y vamos a estar a la altura de las circunstancias en el torneo".

Luego, consultado sobre cómo había notado en los jugadores que venían de obtener el ascenso el cambio de categoría, destacó que "yo creo que no sintieron el cambio, obviamente hubo errores individuales, no colectivos a la hora de defender, pero estuvieron a la altura de las circunstancias, se animaron. Enfrentamos a un gran rival que viene con una clara línea de trabajo, idea de presión, de ahogar al rival y por eso no tuvimos tanta fluidez ofensiva. De alguna forma u otra inquietamos, y hay que seguir laburando para mantener ese nivel defensivo óptimo, y agregarle la parte ofensiva".

Desde el punto de vista de la propuesta futbolística, si puede ser la misma tanto de local como de visitante, o si dependerá de cada partido, contestó que "va ir partido a partido, aunque lo ideal es tratar de proponer lo mismo de visitante como de local. Hay partidos que se puede y otros que no, y la realidad también es que eso lo podés hacer y pregonar cuando venís con mucho tiempo de trabajo, y hoy no lo tenemos. Esa es la gran contra para salir a jugar de igual a igual en cualquier lado".



SOBRE EL RIVAL

Como para tener una medida en casa, Sarmiento de Resistencia es sin dudas un rival de fuste viendo que ganó los dos partidos y no le convirtieron goles. En lo previo, Barbero puntualizó que "estuve mirando el partido contra Sol de América, ya estamos trabajando en el análisis de ese partido mas el que había jugado antes con Boca Unidos. Es un rival que tiene muy buenas individualidades, tácticamente está prolijo, pero podemos hacer lo nuestro para quedarnos con el triunfo".

Finalmente, más allá que falta mucho para el sábado, le consultamos sobre alguna alternativa de variantes en la formación. "Vamos a ir viendo cómo está el equipo, que los jugadores compitan en el trabajo de la semana, pero seguramente puede haber alguna que otra modificación", anticipó el DT.