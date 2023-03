El Instituto de Bovaglio hizo historia en la Bombonera

Fue una tarde-noche inolvidable para Instituto de Córdoba. El equipo dirigido por el rafaelino Lucas Bovaglio dio la nota al derrotar a Boca por 3 a 2 en el encuentro disputado en la Bombonera, en la continuidad de la octava jornada de la Liga Profesional 2023. Joaquín Varela, a los 12 minutos; Adrián Martínez, a los 19 de la primera etapa, y Santiago Rodríguez, al minuto del complemento, anotaron los tantos con los que la "Gloria" se adjudicó el triunfo, mientras que Martín Payero con un impecable tiro libre, a los 47 de la primera etapa, y Miguel Merentiel, a los 40 del segundo tiempo, descontaron para el "Xeneize".

El equipo dirigido por el DT rafaelino rompió una larga sequía de victorias de la Gloria en esa cancha. La última había sido por 2 a 1 en 1986 y con este resultado se cortó la racha del director técnico Hugo Ibarra de 14 partidos invicto como local desde que asumió en julio del año pasado.

Instituto coqueteó con el gol en varias oportunidades, pero las malas decisiones y una labor destacada de "Chiquito" Romero, privaron una goleada ante el público que asistió a la Bombonera y observó como Boca volvió a brindar una pobre imagen y pese al descuento sobre el cierre, sumó su tercer partido sin triunfos.

Esta fue la síntesis: Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Diego Abal.

Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Bruno Valdéz, Jorge Figal, Frank Fabra; Guillermo Fernández (71' Alan Varela), Ezequiel Fernández (87' Luis Vazuez)), Martín Payero (65' Romero); Luca Langoni, Darío Benedetto (65' Merentiel) y Sebastián Villa (71' Briasco) DT: Hugo Ibarra.

Instituto: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Joaquín Varela, Fernando Alarcón, Sebastián Corda (45' Bay); Gabriel Graciani 15' Garrido), Nicolás Linares, Gastón Lódico, Braian Cuello (Bochi); Santiago Rodríguez (71' Franco Watson) y Adrián Martínez (82' Axel Rodriguez). DT: Lucas Bovaglio.

Goles en el primer tiempo: 12m Joaquín Varela (I), 19m Adrián Martínez (I), 47m Martín Payero (B)..

Goles en el segundo tiempo: 1m Santiago Rodríguez (I), 40' Merentiel (B).



RIVER A LA PUNTA

No fue fácil el desarrollo para River, pero le ganó a Sarmiento en Junín y sigue creciendo en el flamante ciclo de Martín Demichelis. Con goles de Lucas Beltrán de penal, a los 7 minutos del primer tiempo, y Agustín Palavecino a los 29' del complemento, se impuso 2 a 0 y llegó a lo más alto de la Liga Profesional, al menos hasta que juegue San Lorenzo.



CLASICO DE GIMNASIA

Gimnasia y Esgrima La Plata, repleto de juveniles, se lo dio vuelta a Estudiantes y se impuso en el clásico por 2 a 1 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. El delantero Mauro Boselli abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo.

En la segunda parte, a los 11 minutos, Alan Lescano puso el 1 a 1 con un potente cabezazo tras un centro desde la banda izquierda, mientras que Cristian Tarragona, de penal, le dio la victoria a Gimnasia sobre el final del encuentro.

En el Lobo fueron titulares el rafaelino Felipe Sánchez y el sunchalense Franco Soldano.

Ganó Banfield: segundo triunfo consecutivo para Banfield, que en Córdoba se impuso a Talleres por 1 a 0 con gol de Brahian Alemán, de penal, a los 9' del complemento.



LUNES CON TRES PARTIDOS

A las 18.30 Newell's vs. San Lorenzo (Andrés Merlos); a las 21 Huracán vs. Rosario Central (Yael Falcón Pérez), y Lanús vs. Argentinos (Fernando Echenique).



PRINCIPALES POSICIONES

River 18 puntos; San Lorenzo 16; Defensa y Racing 14; Talleres, Lanús e Instituto 13; Huracán y Godoy Cruz 12; Boca, Newell's, Central y Belgrano 11; Argentinos y Platense 10.