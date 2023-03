Noticias al Cierre

EL RADICAL DIEMINGER FUE REELECTO

COMO INTENDENTE DE LA FALDA

El actual intendente de la ciudad cordobesa de La Falda, el radical Javier Dieminger, fue reelecto este domingo con el 71,07% de los votos sobre su adversario, el peronista Miguel Maldonado, que consiguió el 28,93% de los sufragios, en una jornada en la cual el hecho saliente fue la escasa participación del electorado, que alcanzó apenas poco más de la mitad del padrón. La ciudad turística de La Falda tiene alrededor de 17.000 habitantes, está ubicada en el cordón de las sierras chicas del Valle de Punilla y se sitúa a 70 kilómetros de la capital de Córdoba.

Tanto el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales -ambos precandidatos presidenciales-, viajaron a La Falda para cerrar el triunfo de Juntos por el Cambio.



CÓRDOBA: "EMPATE TÉCNICO"

ENTRE JUEZ Y DE LOREDO

En medio del armado electoral hacia las elecciones, Juntos por el Cambio deberá aguardar unas horas más para conocer quién será su candidato a gobernador en Córdoba después de difundirse el "empate técnico" entre el senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo, en el marco de una encuesta de la que participaron vecinos de la provincia. Desde el equipo de campaña indicaron que "el siguiente paso es que ellos informen la decisión que toman, que lo harán en los próximos días", respecto a quién ocupará el primer lugar en la boleta, si será una fórmula que los incluya a ambos o si uno de los dos buscará ser intendente de la capital provincial.



DE PEDRO PIDIÓ MAYOR DIÁLOGO

Y MILITANCIA CON LOS JÓVENES

El ministro del Interior, Wado de Pedro, convocó ayer a la dirigencia del Frente de Todos a acercarse más a lo jóvenes porque -en su parecer- "el futuro vuelve a discutirse" en las próximas elecciones generales y pidió mayor militancia con el objetivo de que la vicepresidenta Cristina Kirchner sea una "barrera de contención" ante el "avance de la derecha". De Pedro, que se encontraba en el ojo de tormenta de La Cámpora tras sus declaraciones en favor del sector agropecuario durante la cena de inauguración de la ExpoAgro 2023, remarcó: "Es necesario seguir militando para que haya una democracia plena, para que Cristina siga siendo esa barrera de contención al avance de la derecha".



MANES Y UN MENSAJE INTERNO

PARA JUNTOS POR EL CAMBIO

El diputado nacional y referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Facundo Manes envió ayer un mensaje a la interna de Juntos por el Cambio (JxC), camino a la disputa electoral, y alertó sobre un potencial ascenso de los discursos antisistemas como los que encarnan los referentes liberales. "Las alianzas deben ser por ideas, no para ganar una elección", sostuvo en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.



ROSSI DIJO QUE LA OPOSICIÓN

"NO NACIÓ DE UN REPOLLO"

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, responsabilizó a Juntos por el Cambio (JxC) por la crisis que vive el país y recordó que la coalición opositora no nació "de un repollo". "No van a poder resolver los problemas quienes los generaron", sostuvo el funcionario en el plenario de la Corriente Nacional de la Militancia celebrado en Santa Fe. Para Rossi, en las elecciones generales de este año "se pone en juego el sentido de la historia" y sostuvo que será "la primera vez" que se enfrentarán "a quienes dicen el que el problema de la Argentina es el peronismo y el populismo".



PICHETTO: "ESTE ES UNO DE LOS

PEORES GOBIERNOS DE LA HISTORIA"

El auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto sostuvo ayer que el encabezado por el presidente Alberto Fernández "es uno de los peores gobiernos de la historia democrática" y advirtió que "la hiperinflación está tocando la puerta". En diálogo con "Nueva Normalidad", el programa que conduce Lucas Morando por Radio Rivadavia, el referente de Juntos por el Cambio afirmó que "la sociedad argentina está sufriendo todos los efectos y consecuencias de un conjunto de medidas totalmente desacertadas".