Unión perdió en Las Parejas

La primera salida en el Federal A fue con derrota para Unión de Sunchales. Este domingo perdió en Las Parejas frente a Sportivo por 1 a 0, con gol convertido por Jonathan Font a los 22 minutos del segundo tiempo para el equipo dirigido por Walter Grazziosi, que fuera el DT unionista la temporada pasada.

El equipo dirigido por Cristian Mollins, que en el debut había igualado en casa ante El Linqueño 1 a 1, no pudo aprovechar que su rival jugó con un hombre menos desde los 10 minutos del complemento por la expulsión de Alejo Blanco.

La formación titular fue con: Agustín Rufinetti; Alexandro Ponce, Matías Barrientos, Alexis Niz y Román Barreto; Manuel Vargas, Santiago Paulini, Matías Grandis y Gonzalo Schonfeld; Joaquín Castellano y Adrián Rodriguez.

Por su parte, el local formó de entrada con Emanuel Alarcón; Juan Vaschetto, Maximiliano Romero, Ezequiel Gnemmi y Martín Alemandi; Martín Caballo, Gonzalo Desio, Alejo Blanco y Lionel Segovia; Jonathan Font y Brian Parada. DT: Walter Grazziosi.



OTROS RESULTADOS

Por este grupo, igualaron 0 a 0 Independiente de Chivilcoy y Douglas Haig, mientras que Defensores de Pronunciamiento con Defensores de Villa Ramallo terminaron 3 a 3, mientras que El Linqueño empató de local con Sp. Belgrano de San Francisco 2 a 2.

En la Zona 4, el próximo rival de 9 de Julio, Sarmiento de Resistencia le ganó 1 a 0 a Sol de América de Formosa con gol de Franco Olego.

Otros resultados: Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Walter Busse) - Juventud Antoniana 0; San Martín de Formosa 0 - Boca Unidos 0.



LA PRÓXIMA FECHA

Zona 3: Defensores de Villa Ramallo vs. El Linqueño; Sp. Belgrano vs. Sp. Las Parejas; Unión de Sunchales vs. Independiente de Chivilcoy y Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay. Libre: DEPRO.

Zona 4: 9 de Julio vs. Sarmiento (sábado a las 20); Sol de América vs. San Martín de Formosa; Boca Unidos de Corrientes vs. Gimnasia y Tiro de Salta; Juventud Antoniana de Salta vs. Crucero del Norte. Libre: Central Norte.

Posiciones Zona 3: Sp. Belgrano y Douglas 4; Las Parejas 3; El Linqueño e Independiente 2; Defensores, Gimnasia, Unión y DEPRO 1.

Posiciones Zona 4: Sarmiento 6; Gimnasia y Tiro 4; Central Norte, Sol de América y Antoniana 3; Crucero del Norte, San Martín y Boca Unidos 1; 9 de Julio 0.